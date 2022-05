Bříza nejen o vyloučení Rusů z MS: Prohraný soud by mohl zničit IIHF

PŘÍMO Z TAMPERE | Ve struktuře mezinárodního hokeje patří Petr Bříza (57) mezi nejsilnější hráče. Český viceprezident IIHF v dějišti MS mluvil o vyškrtnutí Ruska z mezinárodních akcí i smlouvách cizinců v KHL. Naučil se být politikem, vyjednávat. „Kdybychom se obviňovali a osočovali, blokuje to jakékoliv řešení. To se naštěstí nestalo. Kultura IIHF je založena na tom, že si máme vycházet vstříc,“ komentoval těžký start ve vedení mezinárodního hokeje. Rušily se turnaje, řádil covid.

Před startem semifinále MS proběhla tisková konference s vedením IIHF. Když skončila, viceprezident mezinárodní hokejové federace Petr Bříza se opřel o skříňku a odpovídal na dotazy převážně deníku Sport. Většina se točila kolem Ruska a KHL. Nervózně kolem přešlapoval mluvčí šampionátu, v jednu chvíli chtěl povídání ukončit: „Tohle byla už ale opravdu poslední otázka.“ Bříza mu vysvětlil, že tohle je důležité téma, které chce ještě vysvětlit, že ještě zůstane. Mluvil zrovna o kontraktech cizinců v KHL, když někteří chtěli končit, a jak se k nim staví IIHF.

Necelých devět měsíců působíte jako viceprezident IIHF. Museli jste řešit trable s covidem, do toho válka na Ukrajině a škrtnutí Ruska z mezinárodních akcí. Je to hodně divoký start práce pro mezinárodní hokej?

„Tahle sezona byla plná výzev. Volby proběhly v září, museli jsme nastavovat novou strukturu komisí, chtěli jsme přijít se změnami ve struktuře a způsobu práce, vybíral se nový sekretář. Výzvou byly otázky ohledně oprávněnosti startu hráčů na olympiádě, konkrétně u Číny. Pak nás zasáhla vlna omikronu, která nás donutila zrušit celý lednový program, a pak i zrušit rozehrané MS do 20 let v Edmontonu. NHLPA přišla na poslední chvíli s odstoupením od olympiády. Do toho přišlo téma, jak dostat hráče bezpečně do Pekingu na olympiádu, protože hodně národních týmů má rozeseté hráče po Evropě, na začátku února ještě hráli soutěže.“

Každý se navíc bál avizované mnohatýdenní karantény, jak mylně vykládala NHL...

„K tomu bylo docela náročné nastavit celý testovací protokol na covid, povinnost testy absolvovat v laboratořích, které v jednotlivých zemích uznává čínská ambasáda. Třeba v severských zemích museli hráči dojíždět několik hodin do laboratoří, aby se povedlo poskládat testy v požadovanou dobu. Když končila olympiáda, seděli jsme poslední večer s Lucem Tardifem (prezident IIHF) u skleničky šampaňského. Říkali jsme si, že se snad všechno vrací do normálu, už se bude hrát bez covidu. Jenže co přišlo pak?“

Rusko napadlo Ukrajinu...

„A svět se změnil. Máme čtyři divize mistrovství světa, takže vyloučení Ruska s Běloruskem z mezinárodních akcí mělo zase dopad úplně na všechny. Dennodenně jsme najednou zase začali řešit velkou spoustu problémů. Všichni jsme pracovali s respektem a dohromady. Když jsme rušili MS juniorů v Kanadě, všichni byli zklamaní a frustrovaní. Hned den po tiskové konferenci jsme měli věcné posezení s Hockey Canada, kde nám řekli, ať jim dáme pár týdnů a že přijdou s návrhem, jak situaci řešit, a turnaj se odehraje teď v létě. Tohle jsme dělali vlastně se všemi organizátory akcí, kterým se turnaj na poslední chvíli zrušil a oni přišli o peníze. Nám se povedlo všechny zrušené turnaje dostat znovu do programu, domluvit se s federacemi, aby se znovu vydaly na turnaje. Z těch výzev mám dobrý pocit, vzájemný respekt a koopereace je jediná cesta, jak všechno zvládnout. Kdybychom se obviňovali a osočovali, blokuje to jakékoliv řešení. To se naštěstí nestalo. Kultura IIHF je založena na, dá se říct, rodinné atmosféře, že si máme vycházet vstříc. Problémy se řeší daleko snáz.“

Z vaší rodiny ale vypadlo Rusko. Dává určitě smysl, že jste ho z mezinárodních akcí vyškrtli. Nebáli jste se ale, že se z mistrovství světa stane bez něj jen béčkový turnaj, vlastně tím i ohrozíte existenci? MS každý rok přináší velké finanční prostředky, z nichž některé svazy žijí.

„Rusko je velmi důležitým článkem top skupiny. S ním je to sedm zápasů, které mají vysokou kvalitu. Přináší s sebou fanoušky i partnery, což je daleko větší výzva pro Infront (vlastník marketingových práv). V médiích to proběhlo taky, řešilo se, jestli bude partnerem Gazprom, nebo nebude, jestli zůstanou ostatní partneři, Infront přišel o čtyři partnery, pro ně to jsou velké ztráty. Hokejově sem Rusko patří, ale celý council (výkonný orgán IIHF) si stojí za rozhodnutím, že suspendovat ruskou účast v turnajích je řešení, které zajistí bezpečnost a integritu našich turnajů.“

Rusům se to ale nelíbí, ohrazují se, vydávají prohlášení, budou se soudit. Dovedete si představit, že by nějaké jejich mužstvo teď hrálo mezinárodní turnaj?

„Ne, nedovedu. Ani si nedovedu představit kluky do 18 let, že by někam přijeli, my kolem nich stavěli 80 bodyguardů a jednotku speciálních sil, která je doveze na zimák a zpět. To není funkce sportu.“

Další věcí je, že případným sportovním úspěchem by Rusko živilo svoji propagandu. To by se IIHF, hádám, taky asi moc nezamlouvalo, ne?

„Dbáme na to, byť je veřejné mínění pocitově, nebo i pravdivě, na jedné nebo druhé straně, aby principy neutrality zůstaly zachovány. Zastřešujeme 82 zemí a my nejsme soudci, abychom rozsuzovali jejich konflikty. Ale teď jde o to, že základní faktor, tedy porušení bezpečnosti, nehrozilo nikdy viditelněji než v tomhle případě.“

Dovolte jednu hypotézu. Zachovala by se IIHF stejně, i kdyby zůstal René Fasel ve funkci prezidenta? Tím, že teď patří do vedení KHL, jen potvrdil spekulace, že byl pod ruským vlivem.

„Volby byly naplánovány na rok 2020, René Fasel už v roce 2018 prohlásil, že dál kandidovat nebude. Volby se pak následně o rok odsunuly kvůli covidu... Ale touhle otázkou se dostáváme do roviny spekulací. Council má 13 lidí, kteří rozhodují. My nereprezentujeme svoje země. Jsme zvoleni jako nezávislé osobnosti kongresem, který nás tam vidí tak, že máme zastupovat dobro hokeje. Council třeba i rozhodl o odebrání MS Minsku, což se stalo poprvé u takhle velkého šampionátu.“

Ano, a Fasel se jezdil objímat s běloruským prezidentem Lukašenkem. Navíc se to ani nelíbilo Rusům.

„Dnes přicházejí žaloby od Ruské hokejové federace na IIHF. Jde o to, že všechna naše rozhodnutí musí být opřena o stanovy a řády, aby byla nenapadnutelná. V té chvíli se dostáváme k tomu, že konáme pomaleji, než by si asi veřejnost přála. Chápu, že se žádá rychlejší řešení, ale my všechno musíme mít podloženo. Pokud council nerozhoduje na základě podrobných zpráv, které jsou rozebrány do detailu, u soudu vás strana, která se cítí poškozena, může napadnout, že někoho chceme diskriminovat. Všechno musí procesně proběhnout, což vždycky trvá déle.“

Tím pádem, když IIHF má různé kontrolní mechanismy, řády, předpisy, council... Nemohla být nikdy pod ruským vlivem, ani když ji vedl René Fasel?

„Do téhle spekulace se pouštět nechci. My jsme reagovali velmi razantně čtyři dny po zahájení invaze na Ukrajinu. V tu chvíli jsme oznámili, že Rusko s Běloruskem jsou suspendovány do dalšího odvolání. Zároveň jsme oznámili, že nevylučujeme další balík opatření. V těch prvních týdnech nikdo nevěděl, jak dlouho bude válka trvat. Do 14 dní jsme oznámili, že budeme řešit MS v roce 2023, které se mělo konat v Rusku. V tu dobu jsme už pracovali na argumentacích a faktech, abychom rozhodnutí o odebrání MS mohli podložit fakty.“

Protože se logicky dalo čekat, že Rusko nepřijme jen tak s pokorou, že mu IIHF vezme pořadatelství MS?

„Chtěli jsme mít zkrátka jistotu, i když jistotu... U soudu si nemůžete být jistí nikdy. Spíš to řeknu tak, že jsme chtěli mít co nejsilnější předpoklad, že nás to nemůže poškodit. Protože pokud se žalují finanční škody, tak když se bavíme o úplném extrému, špatná soudní kauza by mohla zlikvidovat celou IIHF. Takže když to shrnu, od nás přišla jasná reakce, velmi rychle a byla dobře komunikovaná.“

Při suspendaci vůbec nejde o politické stanovy

Luc Tardif na tiskové konferenci naznačil, že jednou pak bude dilema, kam Rusko zařadit, až se vrátí zpátky do struktury mezinárodních soutěží. Vidíte to podobně?

„Teď zkrátka nevíme. Na kongresu jsme nyní rozhodli, že Rusové nebudou hrát celou mezinárodní sezonu 2022/23. Nechci se pouštět do nějakých prognóz. Ale pokud by se situace měla uklidňovat, můžeme se postupně začít bavit o tom, jak budeme schopni sportovně a technicky Rusko s Běloruskem integrovat zpět do systému našich soutěží. Pokud se vše bude vyvíjet směrem, jakým se to bohužel vyvíjí doteď? Rozhodnutí na květnovém kongresu za rok v Tampere může být, že znovu budou suspendovaní na další rok. V tu chvíli začne velká debata, kam je zařadit, když budou tak dlouho chybět.“

Jestli nasadit Rusko s Běloruskem do nejnižších divizí MS, když se několik let nezúčastní velkých turnajů?

„Sportovně Rusko jednoznačně patří do top skupiny. Když si ale řekneme, že ho potrestáme a umístíme do čtvrté divize, tak znehodnotíme turnaje nižších skupin MS. Samozřejmě budeme pod tlakem, že naše rozhodnutí jsou diskriminační a porušujeme jejich práva. Během dlouhých let studené války se jednotlivé skupiny zemí taky blokovaly a bojkotovaly. Naše stanovy jsou dlouhodobě vyzkoušené, mají chránit každého člena. Suspendace přichází až ve chvíli, kdy člen, jednotlivá federace, začne porušovat stanovy. Vůbec nejde o politické chování. Pokud se totiž dostaneme přes tuhle čáru, tak 82 zemí má mezi sebou přátele a nepřátele. Jedna skupina pak rozjede, že tam nemá být Izrael, další Irán, pak Severní Korea. Dostanete se do úplné šílenosti, ve které může nakonec skončit taky Česko, protože nás taky někdo nebude mít rád. Budeme mít sportovně technické dilema, jak zapracovat Rusko zpátky.“

Tím pádem je možné, že by se jednou hrálo MS třeba s 18 týmy?

„Taky se to bude řešit, což bude mít dopad na kalendář, na rozlosování, na délku turnaje. Tohle všechno budeme rozebírat i podle toho, kam se situace bude ubírat.“

Dovolte ještě jednu otázku k Rusku. Hráči z KHL čekali, že jim IIHF pomůže s vyvázáním se z kontraktů. Místo toho platilo i na hráče z KHL, že kdo poruší platný kontrakt, hrozí mu od IIHF zákaz činnosti. Sami hráči chtěli psát hromadnou žádost na hokejovou federaci, z toho nakonec sešlo. Ale neměli jste být akčnější?

„Od nějakého druhého, třetího dne, co se situace na Ukrajině vyhrotila, mi volali agenti, bavil jsem se s hráči. Říkal jsem jim, že v téhle chvíli se musí postupovat jednotně. Potřebovali jsme nejdřív analyzovat, kolik cizinců je v KHL, do toho se pak stalo, že někteří hráči chtěli sezonu v klubech dohrát, protože se domluvili s majiteli klubů. Žádný jednotný dopis jsme nakonec nedostali, k nám jen přicházely dotazy. Tématikou jsme se ale pochopitelně začali zabývat.“

K čemu jste došli?

„Je to v podstatě jednoduché, Ruská federace je členem IIHF a tohle členství pořád zajišťuje práva, která musíme jako IIHF vůči členům plnit. Máme napříč podepsány dohody o uznávání kontraktů. A smlouva v KHL není kontrakt IIHF, to je smlouva mezi hráčem a klubem, tedy věc, která je úplně mimo jurisdikci IIHF. Do naší jurisdikce vše padá ve chvíli, kdy dochází na transfer hráče.“

Tedy když by šel z KHL dejme tomu do extraligy...

„Ano. V minulosti se objevovaly zprávy, že z KHL vyhodili hráče a nevyplatili mu peníze. Proto se i KHL začala nutit víc k tomu, aby byla kredibilní, že bude hráčům vyplácet dvě třetiny kontraktu v případě, že je klub nebude chtít na příští rok. Ale to samé pak samozřejmě chtěli z druhé strany i od hráče, kdyby odešel a měl platnou smlouvu. V tu chvíli si musí buď hráč domluvit s klubem individuální rozvázání smlouvy, nebo věc jde k ruskému soudu.“

Zajímali jste se tedy o to, jak případně cizince vyvázat ze smlouvy z KHL, když po ruské agresi nechtěli dál hrát jejich ligu?

„Celou dobu. Pokud bychom změnili regule a transferová pravidla, tedy bychom umožnili hráči odejít, aniž by plnil smlouvu, v tu chvíli nejde žaloba u soudu na hráče, ale na IIHF. Mezinárodní hokejová federace, zastřešující organizace, by měnila pravidla, která poškodí daný klub. Ten pak začne zastupovat Ruská federace, bude žalovat IIHF ve Švýcarsku. Podle analýz, které jsme si nechali vypracovat, spor by IIHF prohrála a musela by kompenzovat celou smlouvu. Dostali jsme se do legislativní pasti, což jsem vysvětloval i agentům a hráčům.“

Rozumím, ale když připustíte vyloženě lidský aspekt, že se hokejista necítil v Rusku dobře? Rusko napadlo jinou zemi, vraždí a znásilňuje civilisty. Morálně můžu mít problém tam hrát hokej, na druhou stranu kvůli něčemu celý život pracuji, podepsal jsem vysoký kontrakt a nechci se zruinovat, vyplatit tam desítky milionů. Čekal bych, že IIHF zkusí najít řešení.

„Řešení bylo, že uděláte větší jednání, hráče spojíte. Ale jak jsem řekl, někteří reagovali tak, že tam chtějí dohrát. Další se tam chtějí i teď vracet, podepisují nové smlouvy. My v tu chvíli nemáme základní argument, že není zajištěna bezpečnost jednotlivého hráče. Tohle vám totiž Rusové ihned rozeberou argumentem, že bezpečnost není téma, když se sem vrací Kanaďan nebo někdo další.“

Když to tedy shrnu, kdyby byli hráči jednotní, věc by řešitelná z pohledu IIHF byla?

„Spolupráce a jednota vás vždycky k nějakému řešení dovede. Někteří z nich chtěli zůstat. Nevím, jestli to stále platí, protože tam byly různé opce, ale měli jsme tam 17 cizinců, kteří byli v KHL registrování pro sezonu 2022/23.“