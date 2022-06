Bartošákův děda Bonk: Patrikovi stouply sláva a peníze do hlavy

Ve smutné story kolem brankáře Patrika Bartošáka se Jaroslav Bonk (70), děda reprezentačního gólmana a táta úspěšného útočníka Radka Bonka, staví na stranu svého bývalého zetě Dušana. Ten pro web iSport.cz otevřeně promluvil o tom, že ho syn fyzicky napadl . „Já Páťu znám a věřím zeťákovi, kloním se na Dušanovu stranu,“ říká Bonk, který v Kopřivnici dlouhé roky trénoval mládež. Jeho rukama kromě syna Radka prošli například Václav Varaďa nebo Marián Kacíř, trénoval i svého vnuka Patrika. „Nemusel bych se Dušana zastávat, proč? Je to bývalý zeťák, ale abych vám řekl pravdu, věřím jemu. Patrikovi stouply sláva a peníze do hlavy. Za úspěchy může on, za neúspěchy všichni okolo. Je to těžké a smutné.“

Jak se svým vnukem Patrikem vycházíte?

„Těžce se mi o tom hovoří, s Patrikem už tři roky nekomunikuji. Když měl problémy kolem drog v Třinci, byl na léčení. Z něho mi volal: ‚Dědo, už nikdy, dědo už nikdy!‘ Po nějaké době, to už hrál ve Skandinávii, se vrátil domů. Dozvěděl jsem se, že má zase problémy. Volám mu, že sliboval, že už nikdy. Odepsal mi, že za to jaký je, můžu já. Tak jsem mu napsal, že s tím souhlasím. Že beru vinu na sebe. Nebýt mě, tak jsi dělal v Tatře u soustruhu, vydělal by sis deset tisíc a neměl bys na drogy a na chlast. A tím s tebou končím. Od té doby se nebavíme.“

Co tím chtěl říct? Vy jste měl problémy s alkoholem?

„To ne. Trénoval jsem Patrika devět roků v Kopřivnici. Ano, byl jsem přísný. Ale ne jenom na něho, na všechny kluky. V šesté nebo sedmé třídě měl Patrik na turnaji v Jičíně malér v obchodě, přišel s tím za mnou policajt. Dal jsem Patrikovi facku a pak mi vyčítal, že jsem mu dal facku na veřejnosti. Z kolika průserů ho táta vytáhnul! Měl by mu být vděčný. Zaráží mě ty jeho reakce. Pokud tvrdí, jak ho táta v mládí bil a napadal, tak nechápu, proč ho pak zval na všechny akce, do zámoří, dával mu dresy na památku nebo hodinky, co dostal v reprezentaci za hráče zápasu. Kdyby byl Dušan takový, jak tvrdí, tak by mu tohle všechno dával a zval ho na akce? Já bych se tak rozhodně nechoval, kdybych měl takového tátu. Bohužel. Patrik se už nebaví ani s mým synem Radkem, který mu na začátku kariéry taky hodně pomáhal.“

Co si udělali?

„Nebyl jsem u toho, ale vím, že mu Radek říkal a domlouval, že to přehání. Patrik odsekl, že se přece umí kontrolovat, naštval se a odjel. Měl toho víc, i se svými bráchy. Mluvím s nimi, ptám se jich, jak bylo na oslavě a oni: ‚Patrik zase řádil.‘ Volám pak dceři, ta nic neřekne, že by byl nějaký problém. Jako máma se ho zastává. Pravda je, že Patrikovi stouply sláva a peníze do hlavy. Je to těžké a smutné.“

Vaše dcera Andrea na Facebooku reagovala, že její bývalý manžel Dušan Bartošák svého syna i ji bil. O tom máte povědomí?

„Facku v životě dostalo každé děcko, dostal jste ji určitě i vy, neříkejte, že ne. Ale pěstí? Tomu nevěřím vůbec. Rozvedli se, mají spory. Já se taky rozvedl, ale normálně spolu s bývalou manželkou mluvíme, komunikujeme. Oni jdou jeden po druhém. Jak říkám, nemusel bych se Dušana zastávat, proč? Je to bývalý zeťák, ale abych vám řekl pravdu, věřím Dušanovi.“

Věděl jste o tom, že ho nedávno Patrik Bartošák napadl?

„Nevěděl. Říkali mi kluci z fotbalu, že Bartošák prodává dresy. Jaký Bartošák? Jaké dresy? Dušan? Je ve finanční tísni, nebo co? Volám mu pak, řekl mi, co se stalo. Nebyl jsem u toho, ale vím, že Patrik už měl problémů víc. Teď si hned najal advokáta. Kdyby řekl otevřeně, není to pravda, táta si všechno vymyslel, ale takhle? Proč vylítl z Třince? Ne, že by špatně chytal, ale protože měl problémy s alkoholem a drogama. Jak vypije, je strašně agresivní. Je to špatné. Někdo se napije, usne a je klid. Někdo ne, je to smutné. Pokud se nezačne léčit, tak to lepší nebude.“

Na léčení už byl po maléru v Třinci a říkal, že vše vyřešil.

„Za měsíc? Nejsem odborník, ale od mnoha lidí jsem slyšel, že za měsíc toho moc nevyřešíte. Co je zajímavé, když ho před koncem v Třinci policajti chytili napitého na pumpě, nic z toho nebylo. Žádný důsledek. To jsem si řekl, že v naší republice je to tak, že kdo má peníze, má pravdu. Celá společnost je taková, bohužel. Patrika znám. Za úspěchy může on, za neúspěchy všichni okolo.“