Bartošáka se zastala máma: Jeho táta? Neposlušné dítě zmlátil jak žito

„Tohle pustí do novin muž, který zmiňované „neposlušné“ dítě po příchodu z hospody vytáhl z postele a zmlátil jak žito...,“ napsala Andrea Bonková na Facebook v reakci na článek iSport.cz. „Který to samé dítě skopal do modra. Muž, co zbil před malými dětmi svou manželku, která se s ním rozváděla, a vzápětí prosil, ať to nikde nehlásí.“

Podle Dušana Bartošáka není vyjádření jeho bývalé manželky a sestry úspěšného hokejisty Radka Bonka pravdivé. „Nemám se jak bránit, ale tohle není pravda. Nemám to jak vyvrátit, můžu jen konstatovat, že se to nestalo. Zato dobře vím, co se stalo mezi mnou a Patrikem.“

Reprezentační brankář před svědky napadl svého tátu Dušana, který je od té doby v pracovní neschopnosti a o napadení informoval policii. „Je to tak, Patrik mě minulý týden v sobotu (4. června) napadl. Bohužel... Jsem v pracovní neschopnosti, věc jsem ohlásil policii, protože to nebylo poprvé.“

VIDEO | Podívejte se na rozhovor s Patrikem Bartošákem z ledna 2020

Bartošákova zpověď. Promluvil o léčení i podpoře rodiny: Kdybych to nevyřešil… Video se připravuje ...

Incident se stal v Ostravě Heřmanicích. „Byli jsme domluvení, že budeme hlídat vnuka, jel jsem pro něho,“ líčí Bartošákův táta. „Než jsem tam jel, volal mi otec jeho ženy, že Patrik asi v něčem zase lítá, že mají strach. Jestli bych mu otcovsky nedomluvil. Snažil jsem se mu domluvit a dopadlo to tak, že mě chytnul pod krk, vláčel mě celou chodbou a fláknul se mnou o protější sousedovy dveře.“

Důvod a příčina? „Upozornil jsem ho, že má zodpovědnost za své dvě děti a za manželku, která je po nedávném císařském řezu a že by se podle toho měl chovat. Ne se chovat jako hulvát a chodit každý den pod vlivem návykových látek. Schválně neříkám alkoholu.“

Že měl sám v minulosti syna bít, slyšel i od Patrika Bartošáka. „Už v sobotu na mě křičel, že mu nemám co vykládat, jak se chovat. A že jsem ho prý celé dětství mlátil pěstmi.“

To Dušan Bartošák popírá. „To je nesmysl, já ho nikdy pěstmi nemlátil. Mám staršího syna Reného, je prvorozený, měl přísnější výchovu a v životě, v životě pěstí nedostalo ani jedno naše dítě. Opravdu nevím, co má za schízy v hlavě. Ale dál to přehlížet nejde.“