Fotbalová show se vrací! Dobré věci kromě Voráčka pomůže i Pastrňák

Jakub Voráček se při exhibici postavil do branky • Pavel Mazáč / Sport

Hokejista Michael Frolík kope do míče • Pavel Mazáč / Sport

Jakub Voráček dal do chytání všechno, takhle se natahoval po jednom z pokutových kopů • Pavel Mazáč (Sport)

Jdeme na to! Kapitáni Jan Koller a Jakub Voráček přivádí své týmy na hrací plochu • Pavel Mazáč (Sport)

Jakub Voráček se jako kapitán týmu postavil do branky, míč ze vzduchu lapil před kamarádem Michaelem Frolíkem • Pavel Mazáč (Sport)

Jak to máme hrát, trenére? Tým Nadace Jakuba Voráčka vedl při exhibici v roce 2020 Ivan Hašek • Pavel Mazáč (Sport)

Dva roky pomáhali kvůli covidu v tuhle dobu jenom virtuálně. Tentokrát už se vrací zpátky fotbalová show! Nadace Jakuba Voráčka pořádá v sobotu v Mikulově tradiční charitativní akci Hokejky pro Kluka Puka, kdy se na trávníku představí vedle útočníka Columbusu, zakladatele nadace, i další hvězdy v čele s Davidem Pastrňákem! „Doufám, že dorazí co nejvíc lidí a všichni si to společně užijeme a pomůžeme dobré věci,“ přeje si Voráček, jenž nadaci na pomoc lidem s roztroušenou sklerózou založil se svojí sestrou Petrou.

Oblíbená akce, která se koná ha hřišti FC Pálava Mikulov, se vrací po dvou letech. Lidé při ní mohou pomoct dobré věci, získat podpisy hvězd, ale podívat se i na fotbalové zápasy sportovců a osobností.

Na nabitých soupiskách nechybí kapitán nadačního týmu Jakub Voráček, ale i další hvězdy. Třeba David Pastrňák, Daniel Pudil, Ondřej Pavelec, Jiří Tlustý, Jan Koukal, Radek Smoleňák, Tomáš Ujfaluši, Jan Blažek, Vojta Dyk, Jaromír Bosák, Jakub Štáfek, Filip Hronek, Jiří Sekáč nebo Tomáš Plekanec!

Akcí bude provázet oblíbený moderátor Pavel Nečas, kterého jistě znáte z celé řady seriálových i filmových rolí. Akce je s programem pro celou rodinu, včetně malých i větších dětí, které mají vstup zdarma (do 150 cm).

Pro všechny děti je připravená Hravá zóna s krásnými cenami. Celý den bude možnost zakoupení tombolenek od maminek a partnerek hráčů, v tombole můžete vyhrát mnoho atraktivních a unikátních cen, které dovezou a podepíšou sami účastníci turnaje.

Celý výtěžek z prodeje vstupenek, tomboly, ale také z prodeje předmětů z nadačního shopu s Klukem Pukem, putuje na pomoc konkrétním pacientům s diagnózou RS.

Nadace, kterou založil Jakub Voráček spolu se svojí sestrou Petrou, už za sedm let svojí existence rozdělila na pomoc konkrétním lidem více než osmnáct milionů korun!

„Když máte možnost v životě něco společnosti vrátit, máte to udělat. Rád bych část svých aktivit, pocitů i zkušeností přenesl i mezi své vrstevníky, kamarády nejen z hokeje, ale vůbec do Čech. Myšlenka založit ‚rodinnou nadaci‘, kde budeme moci ručit za využití finančních prostředků, má dnes již tisíce podpořených konkrétních pacientů a různé projekty na pomoc s léčbou pro RS pacienty, a to přeci stojí za to!“ říká 32letý útočník s velkým srdcem.

„Se ségrou máme na pomoc našeho Kluka Puka, který pomáhá opravdu každý den. Já zatím nemám tolik času, ale zapojuji se rád, stejně jako velká část našich kamarádů. V pondělí jsme se setkali se skoro stovkou našich přátel v rámci akce GOLF PRO KLUKA PUKA 2022 a každá rána, která včera na výborně připraveném hřišti resortu Panorama padla, přinesla obrovskou pomoc a neuvěřitelných 400 tisíc korun na konkrétní pomoc. Moc si vážím každého, kdo nám pomáhá,“ dodává Voráček, dlouholetý kapitán národního týmu.



V sobotu se na setkání s vámi těší v Mikulově!

Více informací najdete na stránkách nadace Jakuba Voráčka.