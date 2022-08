Projektu pro talenty hrozí konec. Zakladatel Ščerban: Vždyť ho chválili

Nabídnout lepším hráčům z klubů něco navíc. Projekt nazvaný Výchova talentované mládeže vyzkoušeli nejprve v kraji Vysočina. Tehdy jím prošel třeba Martin Nečas. Po čtyřech letech ho svaz rozjel po celé republice. Program, který talentům od jedenácti do patnácti let nabízí něco navíc a vyplňuje prostor mezi kluby a mládežnickými výběry, se údajně bude rušit . „Jde o jediný projekt, který byl hodnocen velmi kladně,“ připomíná Bedřich Ščerban, člen výkonného výboru svazu a otec zakladatel VTM.

Doneslo se vám, že se má projekt VTM rušit?

„Nevím nic. Měli jsme jedno mimořádné zasedání a po něm už nic. Bližší informace nemám, zatím nepřišly materiály na výkonný výbor, který se koná 25. srpna. Takže nevím, co v nich je. VTM má teď na starost Milan Razým. Co si pamatuju, byl projekt VTM v podstatě jediný, který byl hodnocen velmi kladně. Jak ze strany rodičů, tak hráčů, klubů i médií. Myslím, že jste to byli zrovna vy, kdo o tom psal.“

S návrhem projektu jste přišel vy?

„Jeho myšlenka vznikla u nás v Jihlavě