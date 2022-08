Dusno v Jihlavě. Vyhazov mě zasáhl, netají Kaděra. Proč přijela policie?

Stačí se pozeptat pár lidí z branže a dozvíte se, že bývalí uznávaní extraligoví útočníci odváděli v Dukle hodnotnou práci. Co je podstatné, hráči za trenéry šli. V tomto případě dorostenci. „Když jsme klukům oznamovali, že nás vyhodili, všichni brečeli,“ líčí emotivní moment Roman Kaděra, jenž Melenovskému dělal asistenta. V Dukle názor nemění, stojí si pevně za svým. „Rozhodnutí nebylo jednoduché a bylo natolik závažné, že nešlo o rozhodnutí jednotlivce, ale širšího vedení klubu. Rozhodnutí padlo a nyní už se všichni soustředíme na start nové sezony,“ vyjádřil se v úterý odpoledne Tomáš Vrábel, sportovní manažer Dukly.

Romane, cítíte křivdu?

„To slovo je určitě na místě. Naše odvolání nebylo podložené fakty. Během mojí hokejové kariéry se trenéři odvolávali po špatných výsledcích. Výkony a výsledky bývaly měřítkem, zda je trenér dobrý, nebo špatný. U dorostu jsme ani nedostali prostor pořádně se ukázat. Marek podepisoval dvouletou smlouvu v květnu, já se domluvil začátkem června. Za dva a půl měsíce práce můžeme zmínit snad jen výsledky fyzických testů, v nichž jsme byli čtvrtí v republice. A i ve wingate testech jsme byli nadprůměrní, dokonce lepší než naše juniorka. Kondici na sezonu jsme tedy měli vynikající. Následně jsme na ledě vyhráli dvě utkání s Budějovicemi, jednou jsme prohráli 6:7 s Boleslaví. A přišel konec. Sportovní důvody za naším koncem nemohou být.“

Pídili jste se po pravé příčině?

„Ano. Bylo nám pouze řečeno, že nepracujeme v souladu s klubovou koncepcí a strategií.“

To vám pověděli do očí?

„To nám oznámili po utkání s Boleslaví. Přičemž jedna část vedení odešla, zřejmě proto, aby nebyla konfrontována s našimi argumenty. Stojím si za tím, že oficiální důvody našeho odvolání jsou naprosto smyšlené a absurdní. Bylo nám naznačeno, že naše tréninky jsou málo dynamické a podobné hlouposti. Přitom nikdo z vedení na ně nechodil. Testy ukázaly jasnou, stoprocentní výkonnost.“

Nic jste netušili?

„Byl to šok a absolutní zklamání. Těšili jsme se na to, že v sezoně půjdeme hodně daleko. Jak je náš tým perfektně připravený, dokázaly hned následující dny, kdy odjel na silně obsazený turnaj do Plzně, který vyhrál. Kluci byli nachystaní, připravení. O to víc nás to s Markem zasáhlo a položilo. Kým jsme byli nahrazeni, to je další a samostatná kapitola. Člověk (Jakub Venc) absolutně bez hráčských zkušeností, zvlášť oproti Markovi, který má za sebou