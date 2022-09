1. liga: Vsetín je nadále stoprocentní, Jihlava čeká na první výhru

Poté, co extraligová kluziště brázdí hokejisté Českých Budějovic a Kladna, nemá první liga tak jasného favorita, jako tomu bývalo v minulosti. Posílený Vsetín však ukazuje, že by to mohl být právě on, kdo by si Chance ligu mohl podmanit. Proti budou hlavně ve Zlíně, jehož fanoušci vyhlížejí rychlý návrat mezi elitu.

Naopak kocovina po úspěšné minulé sezoně zatím neopouští jihlavské hokejisty, kterým na startu sezony chybí jihlavský stadion možná více, než by bylo zdrávo. Skvělý start prožívají v Kolíně, který je pouze bod za vedoucím Vsetínem. Klub se před novým ročníkem plně zprofesionalizoval a zatím předvádí v úvodu sezony líbívý hokej.

Další prvoligová klání jsou na programu už v sobotu.

Shrnutí výsledků 3. kola první hokejové ligy

Vsetín - Pardubice B 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky: 18. Klímek, 39. Berger, 59. Rob - 21. Rákos. Rozhodčí: Hucl, Mejzlík - J. Dědek, Pěkný. Vyloučení: 4:3, navíc Hryciow - Lichtag oba 5 min. Využití: 0:1. Diváci: 2043.

Litoměřice - Kolín 5:6 v prodl. (2:1, 3:3, 0:1 - 0:1)

Branky: 8. Válek, 20. Guman, 27. P. Svoboda, 37. Jícha, 38. Kuťák - 48. a 61. Z. Král, 13. J. Veselý, 24. Koukal, 35. Piegl, 40. Ouřada. Rozhodčí: Jaroš, Zavřel - Horažďovský, Štěpánek. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:1. Diváci: 830.

Třebíč - Frýdek-Místek 5:4 v prodl. (2:1, 1:1, 1:2 - 1:0)

Branky: 1. Bittner, 12. F. Kovář, 37. Dočekal, 53. Krliš, 63. Holec - 45. a 60. Š. Havránek, 8. Svačina, 30. A. Zeman. Rozhodčí: R. Svoboda, Květoň - Polák, Roupec. Vyloučení: 7:3. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 713.

Jihlava - Zlín 1:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky: 27. Šik - 3. J. Ondráček, rozhodující sam. nájezd P. Mrázek. Rozhodčí: Zubzanda, Valenta - Kotlík, Zídek. Vyloučení: 5:8. Využití: 0:1. Diváci: 1046.

Sokolov - Šumperk 4:5 (3:2, 1:1, 0:2)

Branky: 3. Vracovský, 13. Kverka, 17. T. Tomek, 25. M. Zadražil - 12. F. Eliáš, 19. Kunst, 28. Kohút, 46. Žálčík, 52. Průžek. Rozhodčí: Kostourek, Petružálek - Kokrment, Beneš. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:1. Diváci: 420.

Přerov - Slavia Praha 3:2 po sam. nájezdech (0:2, 2:0, 0:0 - 0:0)

Branky: 26. Pechanec, 35. T. Doležal, rozhodující sam. nájezd Okál - 14. M. Simon, 19. Kern. Rozhodčí: Rapák, Vrba - Kučera, Peluha. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 1022.

Prostějov - Poruba 3:4 po sam. nájezdech (0:1, 0:1, 3:1 - 0:0)

Branky: 47. a 50. Pěnčík, 54. R. Vlach - 52. a rozhodující sam. nájezd R. Pšurný, 16. T. Šoustal, 23. A. Sedlák. Rozhodčí: Ondráček, Grygera - Otáhal, Kráľ. Vyloučení: 7:10. Využití: 0:1. V oslabení: 1:1. Diváci: 982.