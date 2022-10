Co proti mně máš? Třinecký Kacetl rozdýchával Stránského jedovky

Pozdravil bývalé spoluhráče, před zápasem zašel do třinecké kabiny, děkoval za ovace a skandování fanoušků. A brankáře Ondřeje Kacetla pak zasypal hned několika jedovkami. Matěj Stránský, útočník švýcarského Davosu, si návrat do Třince, se kterým vybojoval mistrovský titul v roce 2021, užil. Gól ovšem nedal a Třinec poslední zápas skupiny v Lize mistrů vyhrál 4:3.

„Dobrý zápas, nemusíme být tak smutní, protože jsme odvedli dobrou práci,“ komentoval Stránský po bitvě. Davos i tak postupuje, Třinec měl o konci v soutěži jasno předem.

Měl několik šancí, dvě minuty před koncem byl Matěj Stránský za nerozhodného stavu 3:3 před brankářem Ondřejem Kacetlem sám. Nedal. „Vystihl jsem rozehrávku, ale na poslední chvíli mi do střely někdo z pravé strany strčil hokejku a letělo to vedle brány. Měl jsem střílet dřív,“ krčil rameny nejlepší střelec české i švýcarské ligy. „Šancí jsem měl hodně, bohužel jsem je neproměnil. Takový hokej někdy je, snad to zase bude střílet v lize.“

Jednu z dělovek Kacetl dlouho rozdýchával. Stránský dostal přihrávku do slotu a z voleje vypálil ostrou pumelici. „Já už jsem Kácu narval v Davosu do klíční kosti,“ usmál se Stránský. „Teď to bylo přímo na solar, tak mi říkal, co prý proti němu mám. Zasmáli jsme se tomu. Moje muška dneska nebyla stoprocentní, musím na ní zapracovat. A doufám, že to zase začne padat.“

Hned ve druhém střídání se u mantinelu potkal s Vladimírem Draveckým. Ten ho přišpendlil, nedaroval mu nic. Stránského ostrou hrou nepřekvapil. „Na Vlada jsem se těšil už v Davosu, ale měl tam nějakou virózu. Říkal teda...možná se bál,“ zasmál se. „Těšil jsem se na něj. Hrát proti němu je vždycky sranda, jak tam huláká po mně pořád. S Vladem je sranda.“

To bylo vidět i po závěrečné siréně. Dravecký šel čtyři vteřiny před koncem na trestnou za vysokou hůl. Švýcaři ještě v šesti proti čtyřem zkusili vyrovnat, od modré poslali ránu po siréně.

Dravecký, který má při zranění Petra Vrány a absenci Martina Růžičky kapitánské céčko, vystartoval z trestné a hned se pustil do odvety. Jednoho ze soupeřů švihl hokejkou přes lýtka. „Na mě by si to nedovolil. Snad,“ usmál se Stránský.

Návštěvu Třince si i přes prohru užil. Před zápasem zašel i do kabiny Ocelářů. „Jasně, že jsem měl vzpomínky. Byl jsem v šatně za Čavarem (trenérem brankářů Jaroslavem Kamešem) pokecat, když jsme přijeli. Vzpomínky se mi vracely. Bylo to krásné, vždycky sem budu rád jezdit.“

Dostal by se do kabiny soupeře, pokud by tým ještě vedl nekompromisní Václav Varaďa? V tom měl Stránský hned jasno. „To asi určitě ne. Naštěstí tam nebyl nikdo kromě Čavara, takže jsem mohl jít.“

Dodatečně ocenil také ovace třineckých fanoušků. „To bylo super. Už v Davosu, když tam přijeli třinečtí, tak mé jméno skandovali. Krásné, že si na mě vzpomněli, jsem rád. Ve Švýcarsku se mi líbí, ale tady jsem vyhrál titul, vždycky to pro mě bude speciální,“ dodal Matěj Stránský.