Po napadení závislost. Hrál v Kometě, podniká s konopím. Co na to v Brně?

Málokdo v Česku ví, jakou hrůzu má devětadvacetiletý bek za sebou a v čem podniká. Svěřil se údajně jen svým zámořským spoluhráčům. „Panebože,“ vyděsil se majitel Komety Libor Zábranský, když mu deník Sport v krátkosti vylíčil, jak na Kevina Tanseyho v létě 2012 zaútočil neznámý muž a způsobil mu vážná zranění lebky.

Samotný zadák, jenž dal v dresu Brna šest gólů ve 31 zápasech, popsal celou story během angažmá v dánském celku Herning Blue Fox pro týdeník The Hockey News.

Před deseti lety pobýval nadějný junior Tansey v Kanadě u kamaráda na chatě a navštěvoval poblíž letní hokejovou školu. Bylo mu krásných devatenáct let, měl za sebou velmi slušnou sezonu v týmu Clarkson Univ. (NCAA) a otevírala se mu cesta do nejlepší ligy světa. „Mluvil jsem s některými týmy NHL a chystal se na kempy,“ popisoval.

Sny o velké kariéře mu zbořil moment, kdy si šel v noci do auta pro tašku se svými věcmi. Z ničeho nic na něj někdo zezadu skočil a on dostal ránu do hlavy tupým předmětem. „Měl jsem prasklou lebku, zlomené rameno a tři žebra, krvácení do mozku. Skoro dva dny jsem byl v kómatu,“ líčil s tím, že se bál o život.