Audit? Dnes ne, chci si to užít, omluvil se Bříza před vstupem do Síně slávy

Do Síně slávy vstoupil dlouholetý útočník New Jersey Patrik Eliáš • Pavel Mazáč / Sport

Do jednoho dne se mu sešly dvě velké události. Jedna příjemná, druhá naopak hodně trpká. Petr Bříza si nejdřív na valné hromadě výkonného výboru vyslechl zprávu o tom, kolik stovek milionů se v Českém hokeji za poslední roky rozkutálelo. Pak byl velkolepě uveden do tuzemské hokejové Síně slávy. Výsledek forenzního auditu však komentovat nechtěl.

Do Síně slávy českého hokeje dorazil Petr Bříza na ceremoniál s hodinovým předstihem. Show začala v pražské galerii Harfa v 17.15, zhruba hodinu poté, co prezident svazu Alois Hadamczik na tiskové konferenci oznámil šokující výsledky forenzního auditu, který měla na starost prestižní poradenská společnost KPMG.

V mezičase před začátkem ceremonie deník Sport oslovil Břízu, aby se k výsledkům šetření vyjádřil. Ve výkonném výboru sedí od roku 2008, dlouho byl svazovým viceprezidentem. Zatímco se rozházely stovky milionů korun, on seděl v hokejovém velínu.

Jeho první reakce? „Dnes ne, chci si to užít. Je to pro mě velký den, obrovská pocta být uváděn do Síně slávy. Mám tady rodinu, pak mířím na padesátiny mého kamaráda. Vyjádřím se k tomu jindy, omlouvám se. Navíc přesně nevím, co vám Lojza na tiskovce říkal, nebyl jsem u toho.“

Na to Sport opáčil, že Hadamczik na tiskové konferenci přečetl tutéž zprávu jako o několik hodin dříve na zasedání výkonného výboru, kde Bříza seděl. Sám to potvrdil. „Ano, byl jsem tam.“ Víc se však vyjádřit stejně odmítl.

Zastání má podle všeho u Hadamczika. Ostatně jako všichni bývalí členové výkonného výboru, které prezident neviní. „Za vzniklou situaci nemůžou kluby, partneři ani výkonný výbor. Finanční operace, o kterých jsem mluvil, nikdy nebyly výkonným výborem schváleny ani o nich nebyl informován. Za současnou situaci mohou jedinci bývalého vedení a dozorčí rady,“ pravil svazový boss.

Bříza rovněž pracuje ve vedení světového hokejové federace IIHF. Členem její Rady se stal v roce 2016, vloni pak povýšil do funkce viceprezidenta. V roce 2015 byl předsedou místního organizačního výboru mistrovství světa v Praze.

Do Síně slávy byl uveden spolu s Patrikem Eliášem, Davidem Moravcem a bývalým rozhlasovým novinářem Alešem Procházkou. Bříza šel na řadu jako první. Nejdřív na plátnu běžel jeho medailonek, pak moderátor akce Petr Vichnar vyjmenoval všechny úspěchy někdejšího skvělého brankáře. Pokračoval výčtem funkcí.

Pak za zvuku fanfár předstoupil před publikum, které tvořily primárně rodiny všech zúčastněných a několik dalších členů Síně slávy. Od předsedy návrhové komise Bedřicha Ščerbana pak převzal pamětní plaketu a na míru ušité sako. Poté se jal slavností řeči. Vzpomenul na svůj vůbec první zápas, kdy za školní družstvo vlezl do branky a jeho tým prohrál 0:27. „Moc děkuju mamince a tátovi, který už je nahoře a kouká na nás z galerie,“ mluvil dojatě.

V dalších dnech však bude jistě znovu čelit otázkám, zda opravdu o milionovém mrhání na svazu nevěděl.