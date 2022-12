Síň slávy má nové členy: někdejší hvězda NHL i strůjce zlatého hattricku

Do Síně slávy vstoupil dlouholetý útočník New Jersey Patrik Eliáš • Pavel Mazáč / Sport

Do Síně slávy českého hokeje byli dnes slavnostně uvedeni bývalí hráči Petr Bříza, Patrik Eliáš a David Moravec a s nimi i novinář Aleš Procházka. Ceremoniál tentokrát nepředcházel žádnému zápasu české reprezentace, která dnes odcestovala do Finska, kde ve čtvrtek vstoupí soubojem s domácím výběrem do Švýcarských her.