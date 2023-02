Finská hvězda o zlatu na MS, Češích v NHL i Brně: Jako by vypukly nepokoje

Prošel devaterem hokejových řemesel. Sami Kapanen (49) vlastnil klub, trénoval a dělal agenta. Na nedávné Švédské hry v Malmö přijel jako skaut Philadelphie. Ještě jako útočník přivezl z olympiád a mistrovství světa pět medailí včetně zlaté. Dvanáct sezon hrál NHL, odskočil si taky do Brna. Dodnes si to pamatuje. „Lidi házeli na led role toaletního papíru, tenisáky, plechovky od koly, cokoli měli po ruce," směje se po letech.

Už měl medaili z olympiády a chystal se na svůj první šampionát. V prvoligovém play off nastoupil za Kometu, tehdy ještě HC Královopolská. Na mistrovství světa získal Sami Kapanen stříbro, o rok později se podílel na prvním triumfu Suomi. V rozhovoru pro iSport Premium slavné křídlo přiznává, že Finové neuměli vyhrávat velké zápasy. Vysvětlil, proč už to dokážou.

Finsko léta nezvládalo utkání, v nichž šlo o všechno. Co se změnilo, že v posledních letech poráží každého, stalo se velmocí, jež udává trend?

„Myslím, že to je sebevědomím. Dnešním finským hokejistům je jedno, proti komu nastoupí. Když jsem vyrůstal já, viděl jsem, jak národní tým v roce 1986 inkasoval od Švédů dva góly v poslední minutě a přišel o medaili. Nebo jak s nimi v roce 1991 stejným způsobem prohrál na šampionátu doma v Turku a nepostoupil do finálové skupiny. Zůstalo to v nás, zejména proti Švédům jsme nastupovali s obavami, abychom hlavně zase něco nepodělali.“

Takhle kdysi naše týmy ztrácely dobře rozehrané zápasy s Rusy. Proč jsou dnešní Finové jiní?

„Nic takového neviděli a nezažili. Nepřipouštějí si, že by mohli prohrát. Porážejí Švédy, Kanadu, vyhrávali nad Ruskem. Dnešní finští hráči si věří na každého, že jsou lepší než ostatní. S tímhle nastavením je pro ně normální jít do zápasu s tím, že se pokusí vyhrát, a nikoli jen neprohrát.“

Sám jste zažil velké zápasy, ovšem je tu ještě jeden moment ve vaší kariéře, a sice zápas za Brno v nižší české soutěži. Měl už jste za sebou olympiádu a připravoval se na mistrovství světa. Jak jste se tam vůbec dostal?

„Bylo to v semifinále, jeho vítěz šel do baráže. V té době se týmy mohly doplnit ještě v tak pozdní fázi sezony, až později pravidlo změnili. Ve Finsku nás nějací lidé oslovili, zda by někdo měl zájem hrát v Česku. Nepostoupili jsme do play off, rozhodl jsem se jít do Brna, abych jen netrénoval. Šlo o třetí zápas série. Předchozí Brno prohrálo, tenhle taky. Tým neprošel dál a já se vrátil do Finska.“

Nastoupili jste doma proti Slavii s Vladimírem Růžičkou. Co si z utkání pamatujete?

„Ano, Růžička. Pořád