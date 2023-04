Altrichter o reformách v mládeži. Bude to kudla do zad, míní šéf Říčan

Týmy z malého klubu kousek za Prahou v mládeži porážejí velikány. HC Com-Sys Říčany funguje sedmou sezonu. Zahrnuje všechny věkové kategorie po osmou třídu, od příští sezony obsáhne i devítku. Přes skvělé výsledky mu však nemusí být dovoleno měřit se s giganty, které běžně poráží. Může sklouznout do společnosti těch, jimž sypal dvouciferné příděly. Zároveň hrozí, že velikáni jeho tým vyluxují. „Pokud tohle udělají, bude to kudla do zad malým klubům,“ tvrdí bývalý elitní brankář a majitel říčanského klubu Martin Altrichter.

Co říkáte dalším chystaným reformám v mládežnickém hokeji?

„Rozšíření juniorky je nesmysl, cesta zpátky, do pekel. Mám syna v americké USHL. Dvacet týmů na celou Ameriku, to je prostě soutěž. My nemáme ani třetinu juniorů, co oni, a budeme rozšiřovat ze čtrnácti na šestnáct? Deset je na tuhle republiku až dost. Vrcholem všeho je, že se ani dva roky nedodrží to, co se řekne.“

Změny budí dojem, že zakrývají jiné zájmy, třeba když některé akademii hrozí pád. Vidíte to stejně?

„Jsou tam tlaky velkých klubů. Začalo to s Jihlavou, kdy se taky rozšiřovalo. Ať si to každý uhraje sportovní cestou. Pokud na to nemá, bohužel. A devítka je výsměch. Něco se zavedlo, byl dobrý krok, když mohl tuhle soutěž hrát každý a v první fázi si vybojovat, kdo má pokračovat nahoře a kdo níž. Jestli to příště už platit nemá, jestli tohle udělají, bude to kudla do zad malým klubům.“

Hrozí něco podobného i v soutěži devátých tříd, kterou hrálo na sedm desítek týmů rozdělených do skupin a jež se má údajně smrsknout na 24 elitních celků?

„Ještě nic neschválili, ale připravují to. Třeba Sparta hraje v devítce baráž. Ale každý ročník je přece jiný. Ve všech soutěžích bych zavedl, ať mají týmy každý