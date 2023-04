Hašek o ČOV, NHL či „Pastově" fotce: Jméno bych si kazil, kdybych mlčel!

Jeho názory jsou slyšet čím dál častěji. Je aktivní na Twitteru, zapojuje se do společenských debat, nevylučuje intenzivnější zapojení do politiky. Nezavrhnul ani prezidentskou kandidaturu v budoucnosti. „Není mým cílem si lidi znelíbit svými názory. Ale lidský život je pro mě nejdůležitější,“ tvrdí slavný gólman, jenž vysvětluje svoji motivaci být tak veřejně slyšet.

Kolik času vám zabere sledování politiky?

„Tak dvě hodiny denně. Ráno se probudím, a hned si prolistuju, co se děje. Ale to je tak v průměru. Někdy nemám čas, jindy je to mnohem víc času.“

Pokud jde o Twitter, vaše reakce vznikají spontánně?

„Ano. Když se objeví zajímavé téma, které považuju za důležité, okomentuju ho. Někteří lidé už ode mě očekávají, že se k něčemu vyjádřím, takže i tohle se snažím mít na paměti.“

Píšete pod vlivem emocí, nebo si dáváte pozor? Třeba váš někdejší spoluhráč Jiří Hrdina alias Dallas Stars říkal, že to musí z něj vyjít okamžitě, bez velkého přemýšlení.

„Emoce se snažím potlačit, protože si nemyslím, že je správné něco psát, když jim člověk podlehne. Není to tak, že bych někoho prvoplánově někam poslal nebo mu nadával. Je třeba věci psát s rozmyslem. Nechci cílit jenom na emoce a využívat k tomu sprosté výrazy. Pro mě je hlavní, aby se lidé seznámili s mojí myšlenkou.“

Hrdina se uchyluje právě i k drsnějším výrazům.

„Vím, jedná se o jeho způsob vyjadřování. Nic proti tomu nemám. Ale můj styl to není. Snažím se nepoužívat vulgární slova. Chápu, že k tomu emoce patří, ale v mém případě si dávám pozor.“

Všechno ťukáte na telefon?

„Ano. Na počítači se ani neumím na Twitter připojit. Navíc na něm píšu jenom dvěma prsty, takže bych nebyl o moc rychlejší. Je pravda, že si už musím brát brýle, když to píšu na telefonu.“

Od kdy je nosíte?

„Na blízko už delší dobu. Tedy já bych je nepotřeboval, ale to bych musel mít delší ruce.“ (smích)

Zmínili jsme Hrdinu, trojnásobného vítěze Stanley Cupu. Překvapuje vás, že právě on se vedle vás tak zapojuje do komentování veřejného dění a politiky?

„Znám ho už spoustu let, takže mě to ani nijak neudivuje. Naštěstí není totalita jako dřív, každý může vyjádřit svůj názor. Tedy samozřejmě pokud vyloženě nepodporuje či nevyzývá k násilí, zabíjení, vraždění nebo něco podobného.“

Někdejší útočník tvrdí, že ho vstup do politiky neláká, protože na ni má moc prudkou povahu a nemuselo by to dopadnout dobře… Vy jste umírněnější?