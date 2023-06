Hrubcova další akce: třem umělcům dal bílé masky a... Parádní, říká

Saves Help má tři originální masky od Bohumila Korála, Romana Vítka a Martina Huška • Jana Mensatorová

Nejenom svými zákroky pomáhají. Unikátní projekt Saves Help, který před pěti lety rozjel reprezentační brankář Šimon Hrubec, přišel s další možností, jak navýšit konto pro charitativní účely. Do prodeje jdou tři originální brankářské masky Rey Hockey od renomovaných kreslířů Bohumila Korála (koraldesign.com), Romana Vítka (Foxart.cz) a Martina Huška (Goal Pro Custom Design).

„Chtěli jsme tyhle tři umělce, protože ti kluci opravdu umělci jsou, spojit do jedné akce,“ líčí Šimon Hrubec. „Dát jim bílou masku a volnost. Ať přijdou se svojí malbou inspirovanou motivem Saves Help. Všichni do toho šli s nadšením a zadarmo, výsledky jsou parádní. Máme první tři masky Saves Help!“

Všechny průběžně nafotila Jana Mensatorová. Modelem byl bývalý gólman Marek Schwarz, sedmnáctka draftu 2004 (St. Louis Blues) a dvojnásobný extraligový šampion se Spartou (2006) a Libercem (2016).

„Všechny tři masky jsou parádní, já mezi nimi ani favorita mít nemůžu,“ usmívá se Hrubec. „Dá se v nich normálně chytat, protože jsou certifikované firmou Rey Hockey. Ale zájemce si je klidně může vystavit ve vitríně, protože to jsou nádherné kousky.“

Masky jsou k náhledu zde. Jedna stojí 15 990 korun. Originály jsou pouze tři. „Velmi limitovaná edice,“ pousmál se Hrubec. „Ale časem chceme udělat i masky pro děti, protože z jejich strany, i ze strany rodičů, cítíme velký zájem. Také chtějí mít masky Saves Help, takže vymyslíme nějaký model. A zájemci si pak jen mohou měnit klubové barvy, doplnit své jméno nebo oblíbené číslo.“

Výtěžek akce půjde na konto Saves Help, elitní čeští brankáři pomohli už několikrát. Základem fondu jsou jejich zákroky. V aktuální sezoně jich měl nejvíc Pavel Kantor z Nových Zámků (1805 zákroků/ 18 050 korun). Hned za ním byli Karel Vejmelka z Arizony (1668) a Lukáš Dostál z Anaheimu (1560).