Vondrka: Konec? Děti budou špatné. Lotyše přirovnal k Rusům a vaří pivo

Má za sebou skvělou kariéru ozdobenou titulem ve Slavii i světovým bronzem z MS 2012. Jenže aktuální pozice Michala Vondrky v reprezentaci už je manažerská. Má se starat o tým do 18let. Oficiálně ale kariéru neukončil.

„Je to těžké. Když to řeknu, děti budou špatné, takže si to nechávám pro sebe. Bronzová sezona v Budějovicích mě udržela v přesvědčení, že bych chtěl hrát dál, ale ta poslední mě moc nenaplnila. Celé to dopadlo jinak, než jsem si představoval. Tak jsem začal přemýšlet, že už by mohl být čas to pověsit na hřebík. Tisíc zápasů je blízko a zároveň dost daleko. Milníků je víc, ale to bych nemohl skončit nikdy,“ usmál se v pořadu Česká ulička s Michalem Hrdličkou.

V poslední sezoně byl v domácí soutěži jedním z několika čtyřicátníků. Po extraligových ledech jich jezdí rozhodně víc, než jich běhá po ligových trávnících. Důvod? Možná i malá konkurence.

„Kdyby se do hokeje drali noví hráči, tak ty starší odtlačí. Chybí střední generace mezi 25 a 30 lety. Kdo se v téhle kategorii dostane na nějakou úroveň, začíná podle mě stagnovat. Já se chtěl dostávat pořád dál, spousta dnešních kluků si řekne, že jim to stačí a uspokojí se,“ zamyslel se.

Sám nyní další výkonnostní výzvy nehledá. Spíš ty podnikatelské. Investuje do pozemků, s kamarády vaří pivo… Ale na sledování hokeje čas najde, naposledy na MS.

„Snažil jsem se koukat na každý zápas, neviděl jsem jen dva. Na MS záleží na tom, kdo chce reprezentovat, kdo všechno vlastně chce přijet. Kdyby u nás jely všechny hvězdy, co mohly, vypadalo by to jinak. Pár zápasů jsme byli vochrápaní, neměli jsme dobré vstupy do utkání. A proti Lotyšům se hraje hrozně těžko, je to vlastně ruský tým – jsou silní, velcí, rychlí…,“ našel hlavní zbraně premiérových medailistů.

