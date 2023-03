Vondrka cítil velkou úlevu i naštvání na fanoušky. Dno, zlobil se veterán

S hokejem toho zažil tolik, že před pátečním duelem o všechno s Kladnem nemohl mít roztřepané nohy. On fakt ne. Michal Vondrka před pár roky svým kumštem zachránil Pardubice od hrozícího vyhazovu z extraligy, nyní pomohl Motoru zůstat mezi elitou. České Budějovice v duelu 51. extraligového kola přehrály Rytíře 5:2, čtyřicetiletý mazák byl u klíčových momentů a i on slaví záchranu nepovedeného ročníku. Bude veterán pokračovat? Nevypadá to. „Asi konec,“ prohlásil u kabiny.

Jak velká úleva to je nehrát baráž a na poslední chvíli se jí vyhnout?

„Strašná úleva to je… To si nedovedete představit, jaká to je úleva. Čekat přes čtyřicet dnů na baráž není vůbec nic příjemného. Je to strašně nepříjemné… Sezona prostě potřebovala zachránit, snad jsem tomu i já nějak přispěl.“

Čeká vás ještě v neděli Plzeň, tušíte, zda to bude váš poslední extraligový zápas?

„Zatím nevím, uvidíme, jak zdraví… Myslím, že to bude asi konec. Ale užil jsem si to strašně. Kluci byli před utkáním nervózní, já taky, ale snažil jsem se je uklidňovat. Říkám: Když budeme nervózní, budeme zároveň svázaní a to je pak blbý. Takhle těžkých zápasů jsem zažil mraky. A vyšlo to.“

Malá oslava proběhne?

„Vůbec nevím, jak budou probíhat následující dny. Já jsem hlavně rád, že jsme to zvládli, udrželi se a nemusíme hrát baráž. Končíme už na začátku března, ale co se dá dělat. Radši takhle, než to protahovat o čtyřicet dní. Pamatuju si poslední můj zápas za Pardubice v Brně před třemi roky, museli jsme vyhrát, abychom naši záchranu dokonali. Nakonec spadlo dolů Kladno. Klukům jsem to v kabině líčil. Bylo to něco jiného než teď tady. Ztráceli jsme tenkrát snad patnáct bodů na záchranu, po poslední reprezentační přestávce scházelo osm utkání do konce. Říkal jsem si, že když z nich vyhrajeme tři, zůstaneme v extralize. Vyhrát jsme nakonec museli skoro všechny. Byly to daleko větší nervy než teď, protože se z posledního místa padalo rovnou.“

Rozdíl mezi loňským třetím a nynějším třináctým místem je obrovský, ale po herní stránce to zas takový skok dolů nebyl. Jak vám to přišlo?

„Těžko říci, v tomhle jsem špatným soudcem. Nebyl jsem tu od začátku sezony, nevím, jak to tu probíhalo. Jen jsem to sledoval na dálku. Kluci ze začátku vyhrávali, pak přišla šňůra deseti proher. To se podepíše na každém týmu. Loni jsme měli víc zkušených kluků, sezona se povedla i proto, že jsme jeli na vlně. Řada kluků pak odešla. Ale nevím přesně, co se tu dělo. Naskočil jsem v listopadu, hned se zranil a dorazil znovu až v lednu. Těžko hodnotit.“

Jak moc týmu scházela střední generace?

„Je to tak. Ale ta chybí celkově. Kdyby byla, tak tady my starší nemáme co dělat. Já a kluci okolo sedmatřiceti let. V lize jich je všude hodně, to dřív nebývalo. Klobouk dolů samozřejmě před Jardou Jágrem, on je absolutní výjimka. Na druhou stranu, je to i výstražný prst, že pořád hraje.“

Byla vyprodaná hala, fanoušci při vás celou sezonu stáli, prakticky nepískali, ceníte si toho?

„Diváci si uvědomovali vážnost situace a přišli nás na hokej podpořit. Akorát mě trošku mrzelo, jak na konci řvali na našeho trenéra, aby šel ven. Tým měl v sezoně určitě na víc, ale jsem přesvědčen, že to není úplně jeho vina. Ten chlap si to nezaslouží. Myslím, že tyhle věci jsou zbytečné. Stejně jako byla zbytečná věc před utkáním, kdy kladenští fanoušci nedrželi minutu ticha a skandovali. Je to strašná neúcta. Vůbec to nechápu, co si tím ti kluci dokazují. Je minuta ticha za lidi, kteří toho pro budějovický klub udělali strašně moc, všichni si jich vážili a pak se stane tohle… To je dno. Omlouvám se, ale nemohu to jinak nazvat.“

Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE