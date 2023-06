Sýkora a Moták opět spolu: o práci u repre či Třinci. Drží basu s Jalonenem

Vědí toho o sobě hodně, ale stačilo, aby nasedli v pražských Holešovicích do tramvaje a při přejezdu do restaurace na přátelský pokec přišli na jeden zásadní objev. Jaký? To už nechme na nich.

Sýkora: „Jak jsme jeli tramvají, zjistili jsme, že jsme chodili v Ostravě do stejné základní školy. Můj táta dva roky trénoval Vítkovice. To bylo za doby Mikoláše a spol. Já jsem to hodně prožíval. Hrál jsem s Jardou Mecem, Vláďou Vůjtkem. Dva roky, co jsem tam byl, jsme nepostoupili do ligy. Až když jsem odcházel, hráli jsme s nějakými Slováky o postup, myslím, do juniorské ligy. Nebo co to bylo, když mi bylo šestnáct?“

Moták: „Asi juniorská soutěž. A to jste hráli ještě na Ledňáčku, nebo to už bylo na Kotase?“

Sýkora: „Jezdil jsem dolů do města do haly.“

Moták: „Zimní stadion Josefa Kotase, takový ten starý, dřevěný.“

Sýkora: „No, no, no. Vedle byla ještě hala na basket.“

Moták: „Jo, Tatran.“

Sýkora: „A vlastně jsem se dozvěděl, že jsme chodili do stejné školy. Ulice?“

Moták: „Rostislavova.“

Sýkora: „Já jsem tam bydlel. Jak na to vzpomínáš?“

Moták: „Škola na Rostislavově ulici byla hokejová. Takže já jsem ji navštěvoval od páté třídy, i když jsem pocházel z okrajové čtvrti Ostravy. Jezdili jsme bednou, jestli pamatuješ, tou tramvají.“

Sýkora: „Ze které se dalo vyskakovat za jízdy.“

Moták: „Jo. Nesmělo se seskočit do protisměru, to by byl průser. (směje se) Takže bednou jsme jezdívali do hokejové školy. A trénovali jsme a hráli v takové malé hale, které se říkalo Ledňáček. Stála taky ve čtvrti Vítkovice a všechny žákovské celky v ní měly domov. Na Kotase jsem dojížděl až v dorosteneckém věku.“

Sýkora: „My jsme se poznali v roce dva tisíce…“

Moták: „…osm. Dělali jsme spolu osmnáctku, která spadla do divize I.“

Sýkora: „A byli jsme spolu na šampionátu v Toruni.“

Moták: „To byla pekelná cesta! Jeli jsme z Kravařů. Tehdy byla infrastruktura v Polsku ještě zaostalá, neměli tam skoro žádnou dálnici. Autobusem jsme jeli asi dvanáct hodin.“