Čechy ve velkém láká Kanada. Hurá do NHL? Mladíky táhne spíš jiná vize

Kamarádům gratulovali, plácali je po zádech, že to vyšlo. Super, draft do NHL. Tak makej dál! Sešel se s nimi teď i ve Finsku, kde se rodí nová česká dvacítka. Útočník Jan Šprynar patří do mladší generace, která do výběru spíš nakukuje, porve se o místo. Drobná vada: jeho si žádný ze skautů NHL nevyhlédl. Překvapilo to.

Při draftu neřešíte nikdy moc aktuální stav. Kde je hráč teď? Podstatné, ale ne nejdůležitější. Klíčové je, kde by měl být za čtyři pět let. Odhadujete, hledáte. Proto mladému hokejistovi pomůže, když má nějakou nadstandardní schopnost. Pokud něčím vynikáte, upoutáte. Ostatní máte čas zlepšovat.