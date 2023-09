Vítejte v malé NHL. I když… České juniory ohromily podmínky v Kanadě

Žijí si sen v přímém přenosu. A chtějí ho proměnit v realitu. Aleš Zielinski (17) a Sebastian Glas (16) vzali kramle a vyrazili za životním tripem do Kanady. Do projektu juniorské CHL, která sdružuje tři elitní soutěže pro adepty draftu NHL a zároveň je nevědomky velkým tématem v českém hokeji. Jeho vedení tlačí na to, aby šikovní junáci odsud neodcházeli a podíleli se na reputaci domácí juniorské extraligy. Dává to logiku, ovšem tady platí, že Kanada je jinde. Dál. Byť ne každému sedne, leckdo se i spálí a domů se vrací s nepořízenou. „My věříme, že to tu zvládneme. Je tu obrovské konkurenční prostředí, které by nás mělo posunout dál,“ shodují se Zielinski s Glasem, klienti stáje Unlimited Sports Management Hockey.