Pravda o Svobodově hokejce z Nagana. Vydražená není ta zlatá, poklad je jinde

Právě touhle hokejkou měl Petr Svoboda před 25 lety rozhodnout o českém triumfu na olympiádě v Naganu. Jenže od chvíle, kdy se objevila zpráva, že je „zlatá“ hokejka na prodej, se vyrojily silné pochybnosti, že jde o flintu, z níž vyšel nejslavnější výstřel v dějinách. Podle zjištění deníku Sport to ona s velkou pravděpodobností není. Hůl, s níž český bek dohrál vítěznou bitvu proti Rusku, totiž vlastní torontská Hockey Hall of Fame.

Nenastalo celonárodní pozdvižení, jaké desítky let provázelo spory o pravost Rukopisu královédvorského a zelenohorského. Ale mezi sběrateli a znalci vyvolala hokejka Petra Svobody velký rozruch. Aby bylo jasno, nejde o podvod, podvrh ani zlatý fejk. Černá sherwoodka byla přivezena z Nagana. Ale jako každý měl i autor vítězné trefy „klacků“ víc. Tohle bude jeden z nich.

Po závěrečné siréně vybuchl gejzír radosti. Hráči zavalili brankáře Dominika Haška , na ledě zůstaly poházené helmy, rukavice, hokejky. Maséři pak většinu věcí posbírali a odnesli do rozjařené kabiny, v níž byla spousta lidí. Svoboda v bujaré atmosféře nejspíš sáhl po jedné ze svých zbraní a daroval ji kouči Ivanu Hlinkovi . Z Japonska se vracel rovnou do Severní Ameriky, neodletěl s týmem slavit do Česka. Trenér olympijských vítězů přivezl hůl domů do Litvínova.

Tehdy nikdo nepřemýšlel o penězích, o tom, jakým pokladem se hokejka jednou stane. Byla to především cenná památka. Hlinka plno věcí věnoval svému synovi. Espositův dres, který si vyměnil po finále Kanadského poháru 1976, stejně jako Svobodovu hůl. Hlinka mladší ji podobně jako další artefakty později prodal.

U společnosti Classic Auctions z kanadského Quebeku si nechal vystavit certifikát potvrzující autentičnost hokejky. Dokument má deník Sport k dispozici. Vznikl na základě výpovědi Hlinky juniora, který mohl být přesvědčen o tom, že jde o hůl, jež trefila zlatý jackpot. Certifikát zmiňuje detaily jako razítko „Svoboda 23“ na žerdi a kód 984, trhlinu na bílé izolační pásce pod bambulí v horní části a na čepeli. Ty se však v několika případech liší od toho, co je patrné