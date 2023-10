Dorůstají Češi později? Ne, zaostáváme takticky a silově. Kde je starý Růžička?

Mantra, která se nejen v českém hokeji, ale napříč sporty omílá roky: „Naši kluci dorůstají později. Do dorostu pracujeme dobře, ale pak se to láme.” Je to opravdu tak, nebo zaostáváme už mnohem dřív? Podle hokejového experta a bývalého trenéra reprezentační šestnáctky Michala Mikesky bychom v Česku měli pracovat daleko víc na taktické a silové činnosti. Není podle něj náhoda, že český hokej v osmnácti neplodí hotové hráče, zatímco finský nebo švédský ano. Co za tím stojí a co konkrétně dělat jinak?