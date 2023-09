Žďár nad Sázavou? Zřejmě slušný oddíl. Kdo ještě dělá mládež dobře?

Deset milionů korun do mládeže. To je suma, kterou posílá do českého mládežnického hokeje kampaň Podpoř svůj klub - Puky pomáhají. Postaral se o ni Kaufland, partner nového dílu podcastu Zimák. A tak jsme se v čestvém vydání s MIchalem Mikeskou a Pavlem Ryšavým podívali, které hokejové kluby v Česku si zaslouží vyzdvihnout.

„Je potřeba vnímat a podporovat, proč jsou malé hokejové kluby tak významné. Často je to o jednom člověku, zapálených tatíncích, který trénoval své děti, ale vzdělával se a hrozně na sobě pracoval,“ líčí typické pozitivní příklady redaktor Sportu Pavel Ryšavý. „Abys mohl zapálit ostatní, musíš sám hořet. A tito lidé se starají o to, že v malých klubech rostou skvělí hráči.“

Jako příklad Ryšavý zmiňuje třeba rodinu Zohornových nebo příběh Michala Kempného, který v mládeži prošel břeclavským klubem. „Z jednotlivých klubů je důležité jmenovat Žďár nad Sázavou. To je vyhlášená bašta posledních let. Vychoval hodně hráčů, kteří se pak prosadili v NHL, ať už je to Martin Nečas nebo Martin Kaut. Tomáš Rolinek, Koukal, Vampola, není to záležitost jedné generace,“ doplńuje Ryšavý.

„K tomu Žďáru máme vždycky hecovačku s klukama,“ směje se Michal Mikeska. „Když se o někom řekne, že to je žďárský rodák, tak není. Ve Žďáru není porodnice, všichni se rodí v Novém Městě na Moravě.“

„Všechny velké kluby, které dělají dobře mládež, ať už je to Plzeň, Liberec nebo Třinec, potřebují malé kluby. Většina hvězd v mládežnických extraligách a reprezentacích jsou hráči, co přišli z menších oddílů,“ přidává svou zkušenost Mikeska. „Apeloval bych na rodiče, ať netlačí děti v deseti letech do velkého klubu,“ upozorňuje navíc Ryšavý.

Jak vlastně akce funguje? Když v Kauflandu nakoupíte přes 300 korun, dostanete malý puk. Tento žeton pak při východu ze supermarketu vhodíte do tubusu konkrétního klubu v regionu. Oddíly s největším množstvím hlasů si pak rozdělí sumu deset milionů korun.

Poslechněte si celý díl Zimáku o bídném startu Komety nebo skvělém duelu titánů mezi Spartou a Pardubicemi s Michalem Mikeskou a Pavlem Ryšavým na iSport.cz!