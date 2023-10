Největší řev v historii! Univerzity jako druhá liga, v Rondu padl rekord

Souboj univerzit zaplnil Rondo. To vidělo triumf Cavaliers Brno, kteří porazili HC MUNI 3:1 • Hokejový Souboj Univerzit

Byl to nejhlučnější zápas v historii českého ledního hokeje a sportu vůbec. Oficiální měření to potvrdilo: 118 decibelů! Ve vyprodaném „Rondu“, což je stav, který Kometa zažívá v posledních letech velmi zřídka. Na studenty však byla brněnská hala plná až po střechu. Derby mezi HC MUNI a VUT Cavaliers (1:3) doprovázel happening na tribunách. „Je to párty,“ uculoval se marketér Vilém Franěk, který od roku 2019 rozvíjí myšlenku univerzitní ligy.

Byl to zvláštní pocit. V extralize ho nezažijete. Procházeli jste se po chodbách a kolem vás samé mladé tváře. Celkem skoro osm tisíc. „Drtivá většina jsou studenti obou univerzit,“ hlásil Josef Novák z organizačního výboru. Kdyby byla hala nafukovací, dorazilo by ještě víc diváků. „Taky by nás zajímalo kolik,“ pokrčil rameny Novák.

Lístky přišly na 150-300 korun, bufety byly otevřeny v „extraligovém“ režimu. Pilo se, jedlo, po zápase proběhla v nedalekém Boby centru afterparty pro tři sta lidí. A hlavně, na začátku druhé třetiny se povedlo překonat rekord v hlasitosti, který drželo hokejové utkání v Havířově z roku 2011 (113 decibelů). Potvrdila to agentura Dobrý den.

Úroveň hokeje? Žádný ploužák. Tohle nejsou hobíci, kteří se přišli sklouznout a vzali si k tomu hokejku, aby při přešlapování neupadli. „Když to srovnám se stavem před pěti šesti lety, posunula se úroveň z nuly na dvě stě. Tihle kluci by je strašným způsobem přejeli. Má to celkem kvalitu. Tak na úrovni druhé ligy,“ soudil trenér HC Muni (Masarykova univerzita) Štěpán Koukal, jenž prestižní střet zažil i jako hráč. Jeho maximem byla druhá liga. K této soutěži přirovnal úroveň českého univerzitního hokeje. „Nejsou tu hráči s potenciálem, ten měli kdysi. Teď se rozhodli hrát uni hokej,“ připojil Franěk.

Mezi oběma týmy panuje velká rivalita, zároveň však přátelské vztahy. „Ale dnes to překročí hranici,“ mínil s úsměvem Jiří Čtvrtníček, kouč VUT Cavaliers. O favoritovi měl dopředu jasno. „Hokejově jsme určitě lepší, ale před tolika lidmi se schopnosti a dovednosti mažou. Je to spíš o hlavě. Každý rok z toho máme menší strach. Jde o největší zápas sezony,“ podotkl.

Zahrát si v hale, kde jsou doma Zaťovič a spol., je sportovní vrchol každého brněnského vysokoškoláka. „Máme tendenci to pořád tlačit dál. Pro hráče je to velice zajímavé, moc z nich si tady nezahraje,“ uvedl Čtvrtníček, jenž měl na soupisce osm nováčků. Ostatní už tuhle zkušenost v předchozích letech prodělali, maximálně třikrát. „Všichni do toho půjdou na tisíc procent,“ ujišťoval před bitvou. „Tentokrát favorit není,“ souhlasil Koukal, jehož výběr trénuje třikrát týdně.

Hokejoví aktéři musí být aktivní studenti, v polovině sezony se to kontroluje. „Když nesplňují podmínky, vyhodíme je,“ uvedl Franěk. Věkový limit je stanoven na 28 let. Mezi tuzemskou špičku patří především studenti z Plzně a inženýři z Prahy.

Právě do metropole se chystá největší akce. Na stadion Sparty v Holešovicích už bylo měsíc před akcí prodáno přes sedm tisíc vstupenek, návštěva by se mohla přehoupnout nad rekordní desetitisícovou hranici.

Kurážný plán dostat univerzitní ligu do luxusní pražské O2 areny je momentálně u ledu. „Sparta nás stojí se vším všudy sedm set tisíc korun, tam by to bylo tři a půl milionu a ještě to nevyjde. Nemůžeme tam pustit lidi za studentské ceny,“ nastínil největší překážku.

Až v Brně za dva roky vyroste nová multifunkční aréna, posune se divácké maximum nejspíš ještě dál. „Většinou dokážeme dostat na zimák dvacet procent všech studentů ve městě,“ informoval Franěk, sám bývalý hokejista. Zatím platí rekord 7 700, který byl nyní v „Rondu“ vyrovnán.