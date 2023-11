Duba o rozvoji mladíků ve Finsku: Nebráníš? Nevadí, pochopíš, začneš

Brankáři začali slajdovat, postupně se posunuli tak, že reagují i na druhou dorážku. Postavení těla se řeší snad na centimetry. Ještě se ve zdokonalování stylu nenarazilo na strop?

„Hráči se posouvají pořád taky, snaží se najít nějakou chybu v novém trendu, který brankáři mají. Gólmani začali být třeba hodně na tyčkách, dost jsou na ledě, zakryjí skoro celou bránu. Takže hráči začali víc a víc dělat Michigan, že vám za brankou naberou puk a chtějí ho hodit kolem hlavy nebo o masku do sítě. Pokud je hráč chytrý, mění se. Brankář se na to snaží zase reagovat. Co fungovalo před dvěma lety, už neplatí a musíte se vyvíjet. Podle mě je to neustálý boj mezi hráči a brankáři.“ (usměje se)

Jeden musí přechytračit druhého, pravda.

„No jasně, to se mi taky hrozně líbí. Nic není předem daného, jedna strana se snaží být vždycky lepší.“

Do finského systému mládežnických soutěží míří každý rok poměrně dost Čechů. Ve dvacítce a osmnáctce jich je teď zhruba dvacet. Dává vám logiku, že tak často chodí k vám?

„Bavím se o tom se spoustou lidí, samotného mě dlouho zajímalo, kde je takový rozdíl. Zásadní je asi konkurenční prostředí, ve Finsku je mnohem větší. Kvalita je doma podobná jako tady, jen zmizí postupně pryč. Fini mají hodně dobrou juniorskou ligu, kterou obohatí ještě nejlepší Češi, Slováci, Maďaři nebo Slovinci. Z toho pak vychází, že když se v konkurenčním prostředí prosadíte, zlepšujete se ještě víc. Navíc je soutěž docela dost sledovaná skauty.“

Co znamená docela dost?

„Hráli jsme třeba v rámci soutěže turnaj s dvacítkami. Aby se ušetřily náklady, sjelo se o víkendu osm týmů a každý odehrál tři zápasy. No a na turnaj dorazilo kolem osmdesáti skautů.“

Jak na Hlinka-Gretzky Cup!

„Dá se to tak říct. Pro kluky je tady soutěž super tím, že když se prosadí, posunou se třeba do nejvyšší finské ligy nebo se odrazí do Kanady.