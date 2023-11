Trashtalk ovládal dávno před MMA. Bouřlivák Ivan (45) ukončil kariéru

Ke čtyřicátým pátým narozeninám si nadělil konec kariéry. Kontroverzní bouřlivák Marek Ivan, který v extralize oblékal dresy hned sedmi klubů, definitivně pověsil brusle na hřebík. „Končím, stačilo,“ má jasno Ivan, který je aktuálně asistentem trenéra v krajském týmu HC Wolves Český Těšín. „Možná si ještě jen tak pro radost zahraju jeden společný zápas s mladším synem Filipem. Se starším Ivanem už se mi to povedlo.“

Nejenom v elitní soutěži patřil Marek Ivan k nejvýraznějším bouřlivákům. Rvačky, silná vyjádření. Břitkým trashtalkem se umně oháněl mnohem dřív, než přišel do módy v MMA. „Tuhle roli jsem si vybral, ale za poslední roky jsem neměl žádný průšvih a stejně se o mně pořád mluvilo jako o magorovi. Zůstalo mi to,“ vykládal před deseti lety.

Rodák z Uherského Hradiště hrával v extralize za Zlín, Znojmo, Karlovy Vary, Vítkovice, Třinec, Slavii a Vsetín. S Vítkovicemi získal bronz (2001), se Slavií stříbro (2004). „Finále se Slavií jsme prohráli jen kvůli tomu, že jsme museli hrát v Sazka Areně,“ vzpomínal na titulový boj proti Zlínu.

„Mělo tam být mistrovství světa, tak jsme se z Edenu stěhovali, aby se vyzkoušel provoz. Ze Zlína jsme tehdy jeli za stavu 1:1 na zápasy, jenže Sazka byla strašně široká a v tom jsme to projeli. V Edenu bychom titul měli, ale na velké ploše Sazky to Zlínu svědčilo lépe. Navíc v té době nebyly pokuty za filmování, takže soupeři furt leželi, skákali, brečeli a my byli pořád venku.“

Bitky a provokace piloval Marek Ivan v zámoří. Na draftu 1997 si ho vybralo St. Loius Blues z 244. místa. NHL si nezahrál, s Pavolem Demitrou, Chrisem Prongerem nebo Allanem MacInnisem naskočil do sedmi přípravných duelů před sezonou. V juniorské WHL si zahrál finále Memorial Cupu s Lethbridge Hurricanes (1997).

„V zámoří jsme měli speciálního trenéra na bitky, bavilo mě to,“ popisoval, jak se postupně formoval do role hokejového brouska. „Než abych se válel doma, chodil jsem na extra tréninky. Po Pepíkovi Beránkovi jsem byl jeden z prvních Evropanů, který si od Američanů nenechal nic líbit a nenechal se otloukat. Ba naopak – spíš jsem jim rozbíjel držky.“

Kromě české extraligy si Ivan vyzkoušel také soutěže v Německu (Heilbronner, 2001/02), ve Velké Británii (Nottingham Panthers, 2004/05), na Slovensku (Dukla Trenčín, 2005/06), v Polsku (Unie Osvětim, 2005/06) a v Itálii (Cortina, 2007/08).

Hokejové řemeslo už po tátovi naplno převzal syn Ivan Ivan (21). Mládežnický reprezentant hraje v zámoří čtvrtou sezonu, aktuálně je na farmě Avalanche v týmu Colorado Eagles (AHL). Z jedenácti zápasů má 5 bodů (2+3). „Daří se mu, máme z něj radost,“ dodal Marek Ivan.