Kaberle v Síni slávy Kladna: Velká pocta. Do Česka na skok, co teď dělá?

Tomáš Kaberle byl uveden do Síně slávy Kladna • FOTO: Koláž isport.cz V hokejové vitríně už má Kladno vystavené tři Kabelky. Tomáš Kaberle (45) vstoupil do Síně slávy kladenského hokeje. Bývalý vynikající obránce se jako 40. člen oficiálně přidal k bratru Františkovi, otci Františku Kaberlemu staršímu a dalším legendám Středočechů. Ještě před slavnostním ceremoniálem a zápasem Rytířů s Mladou Boleslaví si vítěz Stanley Cupu z roku 2011 udělal čas na novináře, před kterými se rozpovídal o velké poctě či českých nástupcích v NHL. Co vše řekl o...

O vstupu do Síně slávy kladenského hokeje „Je to velká pocta. Vyrůstal jsem tady od malička. Hrál jsem za PZ Kladno. Moc si toho vážím, když vidíte, jaké jsou tady vyvěšené legendy. Je moc hezké být součástí toho. Musím hlavně poděkovat všem, co se toho účastnili. Všichni trenéři od malička a vedení, až po seniorský tým Kladna i nároďák a později v Kanadě i v Americe. Hlavně by to asi nešlo bez rodičů, babiček a dědů. Když jsme sem chodili od šesti sedmi ráno, táta s mámou pracovali a nestíhali. Bez toho zázemí by to nešlo. A hlavně také bez spoluhráčů, se kterými jsem vyrůstal tady i v cizině. Byť už 10 let nehraju, před ceremoniálem jsem nervózní jako před zápasem.“

O přidání se k bratrovi a otci mezi legendami Kladna „Jsem ten nejmladší. Na mě tedy vždycky byl ten největší tlak, abych dokázal, co táta s bráchou. Abych taky něco udělal. Jsem rád, že jsem se tam dostal. Člověk musí mít nějaký talent, ale práce za tím musí být. Odpracovaná léta a čtyři měsíce mezi sezonami. Spoluhráči a trenéři tomu hodně pomohli. Nehrál jsem tu dlouho, dvě sezony, než odešel do Kanady, a potom, když skončil v NHL, ještě jednu sezonu. Jsem rád, že jsem mohl skončit, kde jsem začal. Vážím si toho být s bráchou a tátou.“

O odskočení si do rodné vlasti „Hlavně jsem zase viděl rodiče a bráchu, všechny kamarády, se kterými jsem vyrůstal. V sobotu narychlo velká oslava, brácha měl padesátiny. Sešlo se to najednou. Jsem trošku utahaný, nebudu to zalhávat, moc jsem se nevyspal. Je výborné, že to takhle vyšlo alespoň na čtyři dny. Jsem rád, že mladý (syn Lukáš) mohl být se mnou a byl toho součástí. Hraje hokej, je mu 11, tak ať ví, co se kolem hokeje točí a motá.“

O konci kariéry Tomáše Plekance a jeho nové výzvě v reprezentaci „Bohužel, nejsme nejmladší, tenhle sport je čím dál mladší, alespoň to tak vypadá. Vidím to v NHL, že kluci končí dřív. Hrávalo se do čtyřicítky. Což se teď málo vidí. Pleky byl hodně vytížený tady i v Montrealu, tělo to asi cítilo. Škoda, že nedohrál celou sezonu, ale bohužel špatná záda. Když zdraví řekne konec, nedá se nic dělat. U nároďáku bude takový vzorový, jak ukazoval na ledě. Dodá do toho mladou krev. Poslední léta celkově jsou tam mladší trenéři, třeba Židla (Marek Židlický). S dvacítkou udělali výborné výsledky. Teď tihle kluci jdou do áčka, doufám, že úspěchy zase budou, jako byly před 10-15 lety.“

O Kari Jalonenovi u národního týmu či nástupu Radima Rulíka a spol. „Takové věci se stávají, když nejsou úspěchy. Zkusili to se zahraničním trenérem. Asi to nevyšlo, jak původně chtěli. Jsem rád za lidi, co jsou teď u nároďáku. Myslím, že jsou všichni spokojení. Dodají tomu šmrnc. Mladší lidi, většinou bývalí hráči, ti vědí, jak se hráči cítí na ledě. Doufejme, že výkony půjdou nahoru.“

O Davidu Jiříčkovi a dalších českých následovnících v NHL „Při dvacítkách jsem ho viděl, ale líbili se mi všichni, hráli jako mančaft. Jsem rád, že v NHL vidím Čechy, ale bylo by dobré, aby jich bylo víc. Když jsem hrál já, bylo tam 60-70 Čechů, teď ani nevím kolik jich je. Rád se na ně podívám, vždycky je hezké vidět, jak kluci z Čech válí. Pastrňákovi to jde výborně, už loni měl parádní sezonu, jen tak dál pro něj. Doufám, že dostanou šanci kluci z poslední dvacítky. Po turnaji z týmu vystoupili jednotlivci. Jsou to velcí kluci a jsem rád, že se takhle ukazují. Snad se víc prosadí.“

O možném trénování „Zatím nic neplánuji. Každopádně do budoucna, až děti budou starší, bych se tomu nebránil. Juniory, chlapy, záleží, jak bych se na to cítil. Myslím, že další dva až tři roky nic takového nebude. Snažím se být u syna, u mládežnického hokeje. První sezonu jsem ho trénoval, ale teď už ne. Politika je všude, tady i v zahraniční, člověk by si myslel, že mu nadržuju. Jsem tam jen jako tatínek a šofér zároveň. Jsem rád, že v Kanadě hraje v nejlepší soutěži. A že ho to hlavně baví. To bude nejvíc důležitý. Kdyby ho nebavil, nebudu ho nutit. Až bude starší, chtěl bych něco jako Pleky. Zůstat u hokeje.“