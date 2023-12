Vasilev (50) měl zářit ve Spartě, pak se to zvrtlo. První zpověď (nejen) o vězení

Větší sexuální skandál český hokej předtím ani potom nezažil. V roce 1995 si ho kriminálka odvedla před tréninkem z kabiny Sparty. Rok strávil ve vazbě. Ivan Vasilev (50) byl brankářský talent. Taky podnikavec a průšvihář. Střídal kluby, časem vyměnil stadiony za soudy a nápravná zařízení. „Kdybych si mohl znovu rozmyslet, jestli do toho jít, asi bych to neudělal,“ přiznává v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. Jediném, který po propuštění na svobodu poskytl.

V mládežnických výběrech se přetahoval o místo třeba s Milanem Hniličkou. Jeho první trest nepřímo otevřel cestu do velkého světa neznámému Zdenovi Chárovi. On sám si je zabouchl.

Mimo hokej je Ivan Vasilev dvacet let. Za mřížemi studoval teologii, léta měl čas přemýšlet. Možná tím splynula hranice mezi skutečností a fikcí, při rozhovoru s ním občas ztrácíte přehled, jestli nepřehání. Třeba když líčí, jak chce od Justina Biebera zpátky čtyřicet let staré ferrari.

Cena vaší hokejové kartičky ze sezony 1994/95 v aukcích šplhá přes tisícovku, před lety se dělal dotisk. Je to tím, čím jste prošel, byť máte jen dva extraligové starty?

„Jen dva, no. Napřed s Olomoucí, když byl Česťa Šindel nějak indisponovaný a pozvracel se. Pak jsem chytal proti Třinci. To byl super špíl. Za čtrnáct dní mě zavřeli. Už jsem měl chytat pořád, forma na nároďák. Byl jsem tam s Čápou (Ivo Čapek), třetí gólman Cinibulk. Ten pak šel na moje místo. Oni už tenkrát věděli o těch ženských, jenže netušili, že v tom jedou další.“

Kriminálka vás odvedla před dopoledním tréninkem přímo z kabiny. Byl jste obviněn z kuplířství, neboť jste měl spoluhráčům „prodat“ dvě nezletilé dívky. Jak to celé vzniklo?

„Obrovská náhoda. Stalo se to v dubnu. Sparta nepostoupila do play off, šlo se do Mish Mashe (klub v Praze 7). Já jediný jako mladý nepil. Od táty jsem měl žigulíka, jeden spoluhráč řekl, ať je hodím domů. Ale začal jsem se bavit