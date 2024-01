Za kulisy ženské NHL: tým stojí jako jeden hráč. Češka řekla, kolik vydělají

Poměry v ženském profesionálním hokeji nebyly v Severní Americe v uplynulých letech růžové. O pozornost se přetahovaly dvě soutěže – NWHL a CWHL. Praly se o hráčky i o fanoušky, nemohly vyplácet takové sumy, jaké by si prvotřídní hokejistky zasluhovaly. Ty tak stávkovaly, což byl logicky problém.

Ten má nyní vyřešit právě ambiciózní PWHL, v lednu zahájila svůj program. Působí v ní šest zakládajících klubů, které seskládaly své soupisky prostřednictvím podpisů, zářijového draftu s celkovými 15 koly i v rámci tréninkových kempů. Složitý mechanismus zabral několik měsíců, i proto liga spustila svůj zápasový harmonogram až v lednu.

„I tak to bylo docela narychlo. Týmy potřebovaly trošku času, než se doladily procesy jako podpisy hráček, draft, zimní stadiony nebo zázemí,“ přibližuje Jakub Peslar, odborník na ženský hokej. „Dokázali spustit boom, který mě hrozně baví. Teď je to o tom, jak se bude pracovat s lidmi, co budou týmy dělat na sociálních sítích. Na samotný hokej tam fanoušky neudrží, musí jim nabídnout zábavu,“ uvědomuje si.

Počáteční nadšení je v zámoří obrovské. Premiérový duel mezi New Yorkem a Torontem jen v Kanadě ladilo na svých obrazovkách 2,9 milionu diváků. V lize zároveň už dvakrát padl fanouškovský rekord, který dosud držela švédská liga se 7 765 fanoušky. Nyní je to 13 316 příznivců z utkání domácí Minnesoty proti Montrealu, v jehož defenzivě naskočila i Dominika Lásková.

„Je to docela zážitek… Pro mě to bylo poprvé, stejně tak pro spoustu holek,“ rozplývá se Češka. „Nejprve na nás bylo osm tisíc, pak třináct. Hrály jsme na zimáku z NHL, lidi seděli skoro u stropu. Oba zápasy jsme měly venku, takže fanoušci nám moc nepřáli, ale je to super. Nadšení, lidi to zajímá, což tomu dodává šmrnc. Není to tak, že tu je profesionální liga, na kterou nikdo nekouká.“

Atraktivita PWHL plyne