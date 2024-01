Varaďa a zámoří? Je otázkou, zda by vzal roli asistenta, přemýšlí Prospal

S Václavem Varaďou slavil titul mistrů světa v Petrohradu před 24 roky, bydleli na jedné cimře. A kdo ví, třeba je osud znovu postaví na stejnou scénu. Václav Prospal už půl roku válčí pro dobro Buffalo Sabres, na farmě v Rochsteru pečuje i o Čechy Jiřího Kulicha a Lukáše Rouska, stará se o pojetí přesilových her či vhazování. V rozhovoru pro iSport Premium se zamýšlí, zda by Varaďa mohl najít další džob za oceánem. A velice chválí kouče Sparty Pavla Grosse.

Probíral jste Varaďův překvapivý konec i s parťáky v Rochesteru?

„Samozřejmě, že moji kolegové dobře vědí, kdo je Vašek Varaďa a že má blízko k organizaci Buffala, pod níž spadáme. Při jedné z našich debat jsem téma jeho vyhazovu nadhodil, bavili jsme se o tom. Ve stylu, že je smutný, když smlouva nic neznamená. Netvrdím, že jsem z té zprávy byl v šoku, ale velmi překvapen rozhodně ano. Vyhazov trenéra očekáváte tehdy, pokud se mančaft trápí. A ne v situaci, kdy je druhý v tabulce jen kvůli méně odehraným zápasům, čili v reálu vede ligu. Vašek měl podepsanou pětiletou smlouvu, mluvilo se o dlouhodobé koncepci a nastavení organizace. A po pár měsících je s tím konec.“

Pořád vnímáte rozdíly mezi hokejovou kulturou v zámoří a u nás?

„Bohužel asi ano. Ten obrázek je jasně daný. Ačkoli nevidím do zákulisí, tak pokud vás po půlroce vyhodí, očekával bych totální selhání nebo nevídané provinění dotyčného trenéra proti režimu, řádu klubu. Jako když Jim Montgomery kdysi odcházel z Dallasu (v lednu 2020 se odešel léčit ze závislosti na alkoholu). Jimmy je můj velký kamarád a bývalý spoluhráč, s nímž jsem v úzkém kontaktu. V té době si procházel těžkým obdobím, které se muselo řešit. Šlo o individuální chybu člověka. Nevím, co tak závažného se stalo v Pardubicích, že to muselo dopadnout tímto způsobem.“

Třeba se to jednou dozvíme. Majitel Petr Dědek zmínil, že Varaďa urážel hráče, kouč to odmítá. Jakým je trenérem vašima očima?

„Vašek je svým způsobem specifický. Že chce mít silné pravomoci, o tom v Pardubicích museli vědět předem. Podle mě si ho s tím i brali. Možná to ale někomu přestalo vonět, proto k radikální změně došlo. Přečetl jsem si výčitky pana Dědka vůči Vaškovi ohledně nasazování hráčů do zápasů. Nevím, to je přece trenérova věc. Od toho tam je. Často jde o tvrdá a těžká rozhodnutí,