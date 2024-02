Řezníček o Hadamczikovi i penězích: Jestli jsou cash, udělám kotrmelec

Bývalý ředitel extraligy si věří, že by uřídil i celý český hokej. A že by to zvládl lépe než současný prezident Alois Hadamczik. Josef Řezníček objíždí nyní kluby a vysvětluje jim své vize a názory na hokej. Nesedí mu, jak svaz nyní pyšně hlásí, že přinesl na hromadu 180 milionů. „Jestli ty peníze jsou cash, tak udělám kotrmelec,“ rozjede se. Líčí svůj pohled na odchod ze svazu, odkud ho vyhodil současný šéf, a má poměrně jasný názor na mládežnický hokej.

Kdy jste se rozhodl, že zkusíte vyzvat Aloise Hadamczika v hokejových volbách?

„Když jsem v hokeji skončil, bylo kolem mě dost lidí, kteří říkali, že to je škoda a mělo by cenu, abych se vrátil. Ale myslel jsem si, že je to jen nějaký úzký okruh. Jen se nějak začal zvětšovat. Před rokem a půl bych na něco takového neměl moc náladu. Říkal jsem si, že si chvíli odpočinu, změním náhled na nějaké věci, protože jsem byl hrozně naštvanej. Odpočinul jsem si už dost.“ (usměje se)

Naštvaný jste byl na nového šéfa svazu, že vás vyhodil z pozice ředitele sportovního oddělení svazu?

„Hlavně mě štvalo jednání, které sem vůbec nepatří. Kdyby někdo přišel a řekl, že jsem patřil k Tomáši Královi, tím pádem sorry, díky, nazdar? Beru to. Ale na svazu nebylo na rovinu vůbec nic.“

Počkejte, ale Aloise Hadamczika jsem se ptal na váš konec, celkem v klidu vysvětlil, že jste mu tam nepasoval a vaši pozici bral jako náhradní funkci od Krále. Působilo to, že jste se v klidu domluvili.

„Jo, tak takhle jsme se vůbec nedomluvili, o ničem nebyla řeč, jen výpověď. Někde tvrdil, že jsem ho podvedl v 90. letech jako hráč, jinde zase, že nerozumím mládeži a nemám trenérskou licenci, tím pádem nemám kvalifikaci. Ale tohle byla manažerská funkce, navíc trenérský průkaz doma mám, jen jsem se do trénování nikdy nehrnul. Chodili za mnou lidi, kteří mi říkali různé důvody, proč jsem skončil, a pokaždé se lišily. Ale nepřekvapilo mě to ani trochu, pro současného šéfa svazu je podobné jednání typické. Jen si pak položme otázku, kdo tedy mládeži podle něj rozumí. Petr Jonák, kterého si přivedl?“