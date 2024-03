Hašek do Tappary! Neznámý příběh o konci v NHL a (ne)odchodu do Finska

Moc nescházelo a místo Dominátora se mohl zrodit Dominaattori. V lednu 1991 měl Dominik Hašek blízko k tomu, aby skončil v NHL a chytal ve Finsku za Tapparu Tampere. V Chicagu měl těžkou pozici a jeho agent mu hledal místo v Evropě. Kdyby se vrátil, prožil by jeden z nejlepších brankářů historie úplně jinou kariéru. K přesunu nakonec nedošlo, Hašek ještě sezonu strádal v Blackhawks, pak ho vyměnili do Buffala. Zbytek je historie.

Nedopadlo to jen o fous. „Dominik Hašek jde do Tappary,“ řval titulek článku ve finských novinách z konce ledna 1991. „Snažili jsme se vše utajit, ale zřejmě někdo z kanceláře Tappary to pustil ven. Upřímně řečeno, nikdy jsem nevěřil, že by něco takového mohlo vyjít. Ale aspoň malá šance byla,“ tvrdí finský agent Kimmo Aura, který spřádal plán na Haškův příchod.

Mluvil s lidmi z Tappary a řekl jim, že pokud existuje byť jen nepatrná možnost, měli by to zkusit. „Pro celou finskou ligu by to byla neskutečná bomba, a že na tak velkou rybu bychom měli políčit. Lepší než nepodniknout nic. I když ji nakonec nechytíte,“ vrací se.

Na přelomu 80. a 90. let začal Aura vodit do Finska a Švédska zástupy elitních českých a slovenských hokejistů. V zemi jezer a lesů se stali fenoménem. „Přišlo tolik vynikajících hráčů, finský hokej ohromně obohatili a pozvedli. Měli velkou zásluhu na jeho vzestupu,“ připomíná Aura. Na tohle téma dokonce vydává knihu. Haškův dosud neznámý příběh popsal iSportu.