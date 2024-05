Brankář Hrubec píše historii. MS? Máme extrémně silné trio, říká

„Mám radost, jsem spokojený,“ říká Šimon Hrubec v rozhovoru pro iSport.cz. „Měl jsem vizi být ve třech ligách a všechny vyhrát. Strašně jsem si přál, aby se to stalo. Až teď a s odstupem času na mě pomalu dopadá, že se to fakt povedlo! Že jsme vyhráli. A opravdu se podařilo, jak říká můj děda, získat trojkorunku.“ Jak těžká byla cesta za švýcarským titulem? Jak vnímá ticho ze strany reprezentačního týmu? Fandil v českém play off Třinci, nebo Českým Budějovicím? A proč na dálku sledoval krajskou ligu a Chotěboř?

Slavíte třetí mistrovský titul ve třetí soutěži. Dají se poháry porovnat? Který byl nejtěžší, nejsložitější, nejemotivnější?

„Každý byl jiný, speciální a pro mě osobně v něčem důležitý. První s Třincem byl důležitý ohromně. Povedlo se ho získat po sedmi letech v klubu, já už jsem si sám potřeboval dokázat, že jsem vítězný typ. A můžu týmu k titulu pomoct. Strašně mi to pomohlo do kariéry. Ano, vyhráls, jsi vítězný typ a umíš vyhrát play off! Pak přišlo Rusko. Toho titulu si ze sportovního hlediska vážím nejvíc, protože v tu dobu to byla druhá nejlepší liga světa. Po sportovní stránce má ohromnou váhu. A třetí titul ve Švýcarsku teď pro mě má největší příchuť v tom, že jsem opravdu chtěl tři tituly ze tří soutěží. To byl ohromný hnací motor.“

Jaká je vaše další vize?

„Mám další dva roky ve Švýcarsku, takže chci nastavit trend á la Třinec. To by bylo hrozně fajn. (usměje se) A jestli se ptáte na to, jestli mám v plánu nějakou další ligu? Někde vzadu v hlavě by mě asi lákala