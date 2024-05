Zimák awards! Dědek je poražený i vítěz sezony, zákulisí cesty ke zlatu...

Neopakovatelná sezona, která by ve sportovní veřejnosti zase mohla odstartovat hokejový fenomén. Nezapomenutelných momentů v čele se zlatým mistrovstvím světa byla celá řada. A tak jsme se je v novém Zimáku spolu s Michalem Mikeskou a Pavlem Ryšavým rozhodli odměnit cenami Zimáku. Kromě toho jsme se Zdeňkem Jandou v prémiové části nahlédli do zákulisí, jak se rodil titul mistrů světa.

Vítězů sezony byla celá řada, ale Mikeš s Ryšavkou se rozhodli vzít to zgruntu. „Všichni jsme vítězové, protože jsme viděli skvělou extraligovou sezonu a navrch ještě dokonalé mistrovství,” rozplývá se Michal Mikeska. “Vítěz jsou fanoušci, protože to, co viděli v téhle sezoně, si museli totálně užít. Neskutečné play off extraligy. Nádherná tečka s reprezentací, ale i dvacítkou, které vypadají taky famózně,” přidává Pavel Ryšavý.

Sport je ale i o poražených. A jeden je nasnadě - Petr Dědek, který před sezonou pustil následného mistra světa Radima Rulíka k reprezentaci, nástupce Václava Varaďu kontroverzně vyhodil a Pardubice ztratily titul v prodloužení sedmého zápasu s Třincem.

„Samozřejmě že se to nabízí kvůli ambicím a rozpočtu Pardubic. Ale viděl bych jiného poraženého, kterým je extraliga jako taková. Protože pořád tam vidím škraloup, kdy jsme nebyli schopni za více než jeden kalendářní rok potrestat klub, který byl chycen při dopingu,” kárá soutěž Mikeska.

“Za mě je Petr Dědek poražený sezony,” kontruje Ryšavý. „Sezona vrcholila a Pardubice si proti sobě agresivní rétorikou poštvaly fanoušky ostatních klubů. Najednou se to otočilo a lidé přáli Třinci. Pardubicím to přáli jen lidé z města, kterých je hodně a klubu se podařilo zapálit jejich hockeytown a lidé jsou jim velmi oddaní. Ale tím i nekritičtí. Dělá se pro ně spousta věcí. Ale není to z pohledu extraligy sympatický klub, lidé ho nemají rádi. Mají pocit, že kvůli něčemu stále kňučí.“

Protože jsou ale vítězové všichni, Dědek k nim patří. A stejně jako jiným fanouškům-majitelům mu patří uznání, že do českého hokeje přináší značné prostředky. „Jak tu občas nakládáme Pardubicím, stejně jako jiným, tak bez lidí, jako je Petr Dědek by český hokej těžko byl na takové úrovni,” říká moderátor Zimáku Martin Vait.

Nahlédli jsme ale i za oponu české kabiny během světového šampionátu. Po zasmušilé nominační tiskové konferenci by asi málokdo tipoval, že český tým půjde na zlato. “Samozřejmě tisková konference byla velké téma a řešila se v realizačním týmu i u lidí okolo. Ale i z takových malých detailů se odstartoval největší úspěch,” myslí si redaktor Sportu Zdeněk Janda.

I na medailovém ceremoniálu, kde si například Ondřej Pavelec nepodal ruku s šéfem svazu, bylo možné vyčíst, že vztahy realizačního týmu s vedením českého hokeje nemusí být úplně nejvřelejší.

„Něco vzniklo už v Brně před nominací. Alois Hadamczik ve své horlivosti, jak chce mít všechno pod kontrolou, to možná nemyslí zle, ale je tak horlivý, že to občas přežene. V kabině si řekl svůj názor, byl hodně nespokojený. Nemluvil do toho až tolik trenérům, ale možná už tam byla nějaká třecí plocha. Ale co se dělo v zákulisí je jedna věc, co se dělo na ledě, tam ukázaná platí,” popusuje Janda.

Dostali jsme se i ke zlatému kouči Radimu Rulíkovi, který za svou více než třicetiletou kariéru do funkce postupně dorůstal. „Na sociálních sítích dostával kritiku za své vystupování. Z nějakého důvodu se takhle choval. Přitom je to inteligentní člověk, skvělý společník a lidsky ho mám velmi rád,” říká Ryšavý. „Ale dostali jsme se do výměny názorů, protože bral osobně, když jsem psal, co udělal v Brně.”

0:00 Všichni jsme vítězové. Poražený sezony? Dědek, ale i extraliga. Neuměla za celou sezonu potrestat doping. Je hokej zase fenomén?

11:30 Trenér sezony? Jednoznačně Rulík. Poučení? Každý musí znát svou roli

18:15 Trejd sezony i moment ročníku? 59:59:58. Kdo je fanoušek sezony?

31:50 Debut sezony? Kondelík. Nejlepších pokřiků jsme se dočkali na MS. Hluboký lidský příběh sezony.

38:20 Největší sympaťák sezony? Změna názoru na Gudase. A Pastrňák ukázal, že je skvělý chlap

46:06 Největší veletoč a skokan sezony. Co byla hláška sezony? A neopěvovaný hrdina ročníku?

55:00 Zákulisí MS: Jak jsme se od prapodivné nominační tiskovky dostali ke zlatu?

68:40 Nejde opravdu úspěch na mistrovství světa i za Hadamczikem? Velká práce jde za dalšími lidmi

75:10 Role Radima Rulíka. Jak se vypracoval za třicet let až k áčku nároďáku. A jak zvládal tlak a práci s veřejností?

87:40 Bude trénovat Rulík nároďák i na olympiádě? Pavelec jako asistent překvapil, hvězdy na střídačce byly klíčové. Bude tým pro olympiádu podobný jako v Praze?

97:50 Co dál s českým hokejem po MS a jak se rozporcuje medvěd? Jak tu nakopnout hokej?