SESTŘIH: Florida - Edmonton 4:1. Obrat zařídil nečekaný muž

První zápas byl hodně o Sergeji Bobrovském, druhý patřil celé obraně. Panthers soupeře tentokrát přestříleli a za dvě třetiny udrželi soupeře na pouhých sedmi pokusech. Znovu utlumili Connora McDavida, jemuž při úniku šest minut před koncem dotírající Matthew Tkachuk nedopřál kloudné zakončení. Jindy po kličkované v pásmu soupeře promáchl.

Pokud se říkalo, že Oilers mají šanci, jestliže se na hraně pravidel bojující Florida vyfauluje, bylo to naopak. V půli úvodní části šel předčasně do kabiny Warren Foegele za faul kolenem na Luostarinena. Na konci třetí mohl být Leon Draisaitl rád, že dostal jen dvě minuty za hrubost poté, co zvedl loket proti obličeji Aleksandra Barkova. V přesilovce Rodrigues líznul čepelí nahození Lundella a zvýšil na 3:1. A to byl konec, přátelé.

„Ve třetí třetině se naše mentalita změnila. Začali jsme se chovat jako při hře pět na pět. Musíte být o krok napřed a myslím, že jsme za to byli odměněni. Teď si ten okamžik opravdu užívám,“ řekl o klíčovém momentu po zápase na střídačce při rozhovoru pro ESPN.

Oilers v závěru hráli dokonce v šesti proti třem, ale nic z toho. Jejich rozladění a frustraci dokreslil zásah Sama Carricka holí do rozkroku Kulikova. Jako by se vrátili do mizérie ze začátku sezony, z níž dlouho neznali cestu ven. Navíc už v první třetině utrpěl obránce Darnell Nurse zranění po zásahu Rodriguese. Ve druhé se vrátil na 28 sekund na led, než nadobro odstoupil ze hry.

Edmonton aspoň v sérii poprvé skóroval. Mattias Ekholm ve 12. minutě překonal Bobrovského z první střely týmu v zápase poté, co ho McDavid vyslal do přečíslení s Draisaitlem. Florida však donutila Oilers platit za každou chybu. Například při příšerném střídání Evana Boucharda, který ve 44. minutě před vlastní bránou namazal Rodriguesovi a ten dal nakonec vítězný gól. Zdálo se, že Oilers se z jeho kiksu nikdy nevzpamatují, a čím více se snažili vyrovnat, tím víc Florida usedala do svých kolejí a diktovala tempo hry.

Panthers se taky podařilo prolomit vynikající oslabení Edmontonu. Ten neinkasoval v 34 po sobě, dokud nevstřelil Rodrigues při Draisaitlově vyloučení přesilovkový třetí gól. Ale to bylo právě ono. Florida má v každé lajně jedince schopné něco změnit.

Má špičkové hráče schopné kdykoli rozsvítit červené světlo za brankou. Tentokrát to byl nikdy nedraftovaný Rodrigues, který za deset sezon v NHL vystřídal čtyři kluby. Rozhodl dvěma výstřely ve třetí části. Je těžké si představit, co přesně teď může Panthers zastavit.

„Smlouvu jsem tady podepsal z nějakého důvodu. Tenhle tým se loni dostal do finále, je to skvělé místo, kde se dá hrát,“ řekl Rodrigues pro ESPN. „Jsem schopen splnit cokoli, co na mě vyžadují. Na to jsem byl vždycky hrdý.“

Součástí identity Oilers v letošní sezoně bylo, že v play off dokázali najít způsob, jak se po porážce vrátit. Druhý zápas s Los Angeles Kings ztratili v prodloužení, ale pak zvítězili třikrát po sobě a sérii zvládli v pěti zápasech. Na každou prohru ve druhém kole proti Vancouveru Canucks odpověděli vítězstvím. Dokonce i po dvou porážkách s Dallasem Stars vyhráli třikrát v řadě a finále Západní konference uzavřeli po šesti utkáních. Ještě není konec, v Edmontonu může být všechno zase jinak.