Voženílek už je nadšený v Zugu: NHL? Kdyby mi bylo míň, podepsal bych

Během jednoho měsíce prožil něco, o čem nadarmo sní tisíce hokejistů. Byl to Daniel Voženílek a jeho slavný last minute gól, jenž vytáhl třinecké Oceláře z jámy v semifinále play off proti Spartě. Z pobytu v díře se později vyklubal další slezský titul, po čtyřech týdnech pak triumf na mistrovství světa v Praze. Na první pohled nemožné, avšak pravdivé. Dnes už je 28letý dříč na zahraniční štaci, svou budoucnost spojil s elitním týmem EV Zug. Mírné překvapení? Finančně to proti Třinci není tolik odskočené. Vysvětlení najdete v rozhovoru s oceňovaným útočníkem pro deník Sport a web iSport.cz.

Jakým stylem jste po mistrovství světa přemýšlel, kudy dál a proč vaší konečnou volbou byl zrovna Zug?

„Zájem Zugu jsem registroval delší dobu, ozvali se už během sezony, kdy řešili nějaká zranění. Říkali, že jsem je zaujal během jedné z akcí Euro Hockey Tour nebo při Lize mistrů. Od té chvíle mě sledovali. Vyptávali se, co a jak, zda bych měl zájem, jestli nemám náhodou (výstupní) klauzuli ve smlouvě a tak. Před play off jsem vzkázal, že nic řešit nebudu, ani s agentem jsem se nebavil, ačkoli nabídky na odchody do Evropy přicházely a objevila se i možnost jít do NHL. Říkal jsem si, že po play off se k tomu vrátím, do toho ovšem přišlo mistrovství světa. Ale postupem času jsme se k rozhodnutí odejít do Zugu dobrali.“

A je to definitivní štace, anebo může přijít změna trasy a přece jen odlet za oceán? Do soboty je stále čas.

„Něco tam pořád je, ale hlavu už jsem si nastavil tak, že do zámoří nepůjdu za každou cenu. Nabídka by musela mít parametry, aby mi to celé dávalo smysl. Přece jen nejsem nejmladší, kdyby mi bylo míň, asi bych podepsal.