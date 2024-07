Hrdinové fandí do Paříže. Pastrňák s Červenkou tipují, kdo získá zlato

Není to tak dávno, co sportovní národ pobláznili hokejisté a jejich triumfální jízda. Česko bylo na nohou. Prožívali to i olympionici, kteří teď mají svůj vrchol před sebou. A jsou to zlatí hoši, kdo jim na oplátku drží palce. „Budeme to určitě sledovat. Protože víme, že i jejich podpora nám moc pomohla,“ říká za všechny kapitán Roman Červenka, který pro iSport.cz přidal i svůj tip, kdo získá zlato. Stejně jako nejlepší český hokejista David Pastrňák. Komu nejvíc věří?