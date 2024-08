Vykoukal o nedostatku talentů: Chyba koučů. Kritizuje i zvýhodnění cizinců

Přestože juniorská dvacítka v posledních dvou letech získala na mistrovství světa stříbro a bronz, čímž přerušila předchozí osmnáctiletou agónii bez medaile, osa týmu působila v kanadských juniorkách. Šéf českého hokeje Alois Hadamczik se pak nechal slyšet, že by byl rád, aby mladíci déle zůstávali v Česku. Jenže málokterý talent se v nízkém věku prosadí v tuzemské nejvyšší soutěži, na rozdíl od jejich stejně starých kolegů ve Švédsku či Finsku.

„Kdyby svaz produkoval patřičné množství kvalitních trenérů, tak kluci nebudou muset odcházet do ciziny, protože budou automaticky přecházet do našich dospělých soutěží. Ale vidíme, že nejsme schopni vychovat hráče, který by přešel z domácí juniorky přímo do mužské extraligy. V tom vidím hlavní problém, proto odchází pryč a buď se po čase vrací, nebo ti úspěšnější se probojují do NHL. Nevinil bych ale hráče jako spíš systém, prostředí a trenéry. Když ty kluky nevychováte tady, potřebují odejít jinam,“ nebere si servítky bývalý špičkový obránce Jiří Vykoukal.

Jedním z mála extraligových klubů, který se věnuje rozvoji talentů, je Plzeň. V minulosti pár hokejových diamantů vybrousili v Karlových Varech, kde si vzhledem k ekonomické situaci před příchodem současného majitele Dušana Šenkypla nemohli dovolit pořizovat hotové hráče. V květnu během mistrovství světa pro deník Sport promluvil nový kouč Škodovky Josef Jandač , jenž ví, že s mladými na západě Čech bude pracovat.

„Pokud zůstanou naši plzeňští mladí, tak budou potřebovat hrát, což bude znamenat najít jim místo a mít trpělivost. Vloni se stalo, že Martin Straka dal prostor šestnáctiletému Benákovi, který je bezesporu talentem, ale ještě nebyl dozrálý fyzicky pro dospělý hokej. V okamžiku, kdy nemáte mužstvo natolik silné, aby tyhle kluky zakomponovalo do týmu a dostavil se i výsledek, tak došlo k tomu, že se Plzeň dostala hned od začátku sezony pod tlak, protože jí nevyšel vstup do soutěže a hrála s mladými kluky, které záhy poslala do juniorky. Zároveň v sestupové juniorské lize tihle kluci museli pomáhat tam. Přesto předpokládám, že u mladých vývoj bude takový, ať už od rodičů, nebo agentů, že se budou chtít dostat do áčka, nebo půjdou pryč do ciziny. Pro nás bude dobře, když zůstanou, budu se jim snažit dát prostor, ale zároveň jsem zodpovědný za tým a nějaké výsledky se musí dostavit,“ dal si za cíl bývalý reprezentační trenér.

Vykoukalovi se dále nelíbí tzv. tabulkové odstupné. To už ukončilo kariéru nejednomu hokejistovi. Vždyť i Pavel Francouz se v počátcích své kariéry musel vykoupit milionem korun, když nedostal prostor v Plzni a prvoligové Ústí nad Labem na něj nemělo peníze. Kdyby nezakročila rodina, patrně bychom brankáře v NHL neviděli a on by nevyhrál později Stanley Cup s Coloradem.

A třeba Tomáš Fučík po patáliích s přestupním řádem raději zmizel do Polska, kde posléze přijal tamní občanství a na letošním světovém šampionátu hájil polskou branku. Přestože ohledně tabulek a výchovného došlo nedávno ke změně, k jejich úplnému zrušení nikoliv.

„Tabulky jsou dlouhodobý problém a obrovskou brzdou v českém hokeji. Proto množství hráčů, které vyprodukujeme, není takové, jaké by mohlo být,“ tvrdí Vykoukal jako dlouhodobý kritik této legislativní problematiky. Však sám před lety říkal: „Hokej je bezva do doby, než si na něj musíte vzít půjčku.“

Kvůli tabulkám pak extraligové celky braly raději do týmu cizince vyplňující mezery ve třetích a čtvrtých lajnách. „Cizinci byli vždycky zvýhodněni oproti našim hráčům, protože jsou levnější. Na vině je přestupní a registrační řád. Ale za dobu, co nejsem v hokeji, se mohla pravidla už trochu pozměnit. Když jsem působil jako manažer a trenér, tak jsem tohle vnímal za problém. Další věcí je, že zahraniční hráč po třech letech v extralize přestává mít status cizince,“ zamýšlí se Vykoukal, jenž se v současnosti věnuje mentálnímu koučinku.