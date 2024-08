Jak v Třinci rostou naděje? Práce, píle, charakter. Vývoj jako maraton

Organizace třineckých Ocelářů nestojí jen na výborných výsledcích áčka, které na jaře získalo pátý extraligový titul v řadě. Podtrhují to jak juniorští i dorostenečtí šampioni z posledních dvou sezon, tak i celá řada mládežnických reprezentantů. „Není to jen vizitka pro klub, ale především pro kluky. Sami vidí, že prací a pílí se můžou dostat kamkoliv. Je úplně jedno, odkud hráč pochází. Jestliže se dostane k nám, snažíme se maximálně využít jeho potenciál. Když nám poté odejde do kvalitní ligy, jsme jenom rádi,“ říká pro deník Sport a web iSport.cz asistent trenéra Ocelářů Marek Malík.

Na nedávném stříbrném úspěchu české osmnáctky na Hlinka Gretzky Cupu se podíleli čtyři hráči, kteří Třincem buď prošli, nebo v něm stálé působí. Obránce Vladimír Dravecký mladší se nově popere o místo v juniorce Rögle, Davida Lukase Holuba čeká výzva v Ontario Hockey League a Robina Švančaru ve Western Hockey League.

Klíčovou roli ve výběru kouče Davida Čermáka má také Radim Mrtka, jenž si v minulém ročníku zahrál na MS do sedmnácti i osmnácti let. Teď jej čeká boj o místo v třineckém áčku. „Je to jeden z hráčů, který za poslední rok hodně vyrostl. Výška mu samozřejmě pomáhá, ale není to jeho jediná věc. Na to, jak je vysoký, dobře bruslí a skvěle čte hru, prostě takový two-way defenseman,“ popisuje Malík. „Moc si přejeme, aby mu to vyšlo, ale budeme ještě tvrdě pracovat.“

Velkou budoucnost může mít před sebou i Miroslav Holinka, po němž v pátém kole nedávného draftu sáhlo Toronto. Mezi výrazné české hráče na posledním MS osmnáctek patřili Petr Sikora s Matějem Kubiesou, o jejichž slibně rozjeté kariéry se postarají v Třinci. Sikora v minulé sezoně zasáhl do 22 zápasů áčka, Kubiesa se do Slezska vrátil po dvou letech v zahraničí.