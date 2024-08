Voráček se chystá na led: Uvidíme, co ruce... Musím trošku zkulturnit tělo

Po dvou letech se obleče do výstroje a vyrazí do zápasu! Jakub Voráček bude spolu s Davidem Pastrňákem hlavními hvězdami exhibice, která za týden rozzáří O2 arénu. „Jsem hlavně zvědavej, jaký budu mít ruce,“ říká třetí nejproduktivnější Čech v historii NHL, jehož tým se postaví proti výběru kamaráda „Pasty.“

V akci bude celá řada nedávných světových šampionů z Prahy, stejně jako legendy minulosti. „Fanoušci se mají na co těšit, pojďme si to společně užít,“ říká mistr světa z roku 2010, který poslední zlatý šampionát emotivně prožíval v roli spolukomentátora. Vstupenky na zářivou akci jsou ještě k dispozici.

Už jste si stihl zatrénovat před exhibičním duelem?

„Ještě ne. Chci až od září do toho pořádně šlápnout. Zatím jsem na to neměl hlavu, kapacitu ani čas. Ale musím začít se sebou něco dělat! Ne, že bych byl úplně tak tlustej, ale spíš mě nebaví, že jsem hrozně polámanej a pohmožděnej potom, co si jdu výjimečně zasportovat.“

Ale exhibice už je za týden, stihnete si zabruslit do té doby?

„To ne. Já budu hrát na zkušenost! (smích) Uvidíme, jak to půjde. Možná se předtím sklouznu, ale uvidím, jak na tom budou ruce. Ale upřímně. On je to sice tým Voras , ale bude na ledě daleko víc lepších hráčů, než aby lidi koukali jenom na mě.“

Ale budete na ledě, nebo opět jako spolukomentátor?

(smích) „Budu na ledě! Komentování na pár let vynechám.“

Zmínil jste, že od září začnete víc sportovat. Už cítíte, že to potřebujete?

„Celkově se musím víc pohybovat. A trošku zkulturnit tělo, zase ho dostat do otáček. Protože si myslím, že odpočinku bylo dost.“

Takže exhibice bude pro vás takový test?

„Nevím, jestli úplně test. Protože bych asi byl blázen, kdybych od sebe očekával nějaký super výkon. Budu se snažit co nejvíc, ale asi největší problém budou ruce. Párkrát jsem byl v minulé sezoně na ledě s Kladnem, když jsme hráli bago, něco tam bylo. Doufám, že to bude podobný.“

Jaké to je, že se vám nejspíš podaří vyprodat O2 arénu?

„Je to zásluha kluků, kteří v květnu vyhráli. Lidi si moc rádi připomenou úspěch. Jenom si vezměte poslední únor, když se vyprodala O2 arena dvacet let od Nagana. Byli tam i hráči, kteří tehdy v roce 1998 na olympiádě nebyli, ale fanoušci stejně přišli. Tyhle úspěchy, kdy republika táhla za jeden provaz a všichni byli šťastní, je třeba si nejvíc připomínat. Abychom viděli, že se pořád dokážeme semknout.“

Ale na ledě si nic nedarujete, je to tak?

„Bude to určitě prestižní! Budu apelovat na náš tým, abychom hráli naplno. Jsou to kluci, kteří hokej umí nebo uměli. Bude to mít úroveň. Těším se a doufám, že k tomu všichni tak přistoupí. Já mám, zaplaťpánbůh, nejrychlejšího hráče v týmu, takže ho nebudu muset honit. Což je Martin Nečas . Snad nám pomůže, abychom vyhráli. Protože to bude vyhecovaný.“

Toho jste si vybral úplně jako jedničku draftu.

„Ano, jako nejstarší jsem měl první volbu. Pasta si vzal Červuse ( Romana Červenku ). Věřím, že to bude parádní bitva.“