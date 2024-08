Pasta se setkal s nemocným Jonášem. Lepší otázky než od tebe, potěšil ho

Ta radost v jeho očích se dala číst. Bylo to nezapomenutelné a emotivní setkání. 12letý Jonáš Jakubek, vážně nemocný klučina, se potkal s Davidem Pastrňákem. Byl to jeho sen, který mu pomohla splnit nadace Zlatá rybka. A co víc, jednou by se rád stal sportovním novinářem nebo měl svojí talk show, takže si nachystal na „Pastu“ spoustu zajímavých otázek. „Jsem na něj pyšný, jak se připravil. Líp než ty!“ smál se nejslavnější český hokejista na reportéra iSport.cz. I náš web se pokusí Jonášovi pomoct splnit jeho další sen.