Růžička: Že mi ujel vlak? Je to jinak. Z hokeje za Jalonena jsem měl kopřivku

Má to za sebou, nahoru už se nevrátí. Museli byste žít kilometr pod zemí, abyste nečetli nebo nezaslechli slova mířící k Vladimíru Růžičkovi. Kouč hokejových mistrů světa z let 2005 a 2010 vede Most z třetí nejvyšší domácí soutěže, předchozí práce se mu nepodařily. Přijde ještě velká štace?

Prostředí mosteckého zimáku je fajn, cožpak o to. Čisto, útulno, pěkný prostor na první dobrou. Jen si říkáte, jestli zrovna tady se má uzavřít kariéra 61letého stratéga, ověnčeného domácími i světovými tituly. „I kdyby to někde výš už nevyšlo, chci tady z těch kluků vytáhnout nejvíc, co v nich je. Někteří na profesionální hokej mají, ale musí přepnout hlavu. Udělat pro to všechno. Já jim v tom chci pomoci,“ říká Vladimír Růžička v kanceláři zimáku.

Vy a Most ve druhé lize, jak tohle spojení funguje?

„Něco už mám za sebou a odtrénováno, taky odžito. Domluvil jsem se s Mostem, mám to kousíček od Spořic u Chomutova, kde bydlím s rodinou. Což je fajn. V klubu fungují lidi, které dobře znám, můžu se na ně spolehnout. Máme vizi, jak zdejší hokej dělat.“

Jak zní? Lvi jsou spíš průměr druhé ligy.

„Chceme jít postupně. Neřadíme se ke klubům, jako jsou Tábor, Příbram nebo Vrchlabí, ty mají úplně jiné ambice. Chceme hrát výš, vedle áčka vedu i juniory, můj asistent Jindra Kotrla má na starosti navíc dorost. Propojujeme tři kategorie, v juniorech a v dorostu chceme skočit o soutěž výš. Cílem je posouvat do jednotlivých ročníků mladší hráče, ale jsme teprve na začátku. Je znát, že pro spoustu kluků jde o tvrdší oříšek, pracují o dost víc než kdykoli dřív. V předchozích letech chodili na zimák jako do kroužku nebo na piano. Radost mám z toho, že kluci napříč kategoriemi makají a máme možná i víc hráčů než nám stačí na pokrytí týmů.“

Nezní to špatně. Ale z druhé strany to pro vás musí být obrovský skok. Pod rukama máte jiný materiál, než jste býval dlouhé roky zvyklý.

„Je to skok, samozřejmě. S Jindrou si říkáme, že musíme s kluky pomaleji, nepřepálit to. Hrozně důležitý je správně nastavený směr, a že hráči akceptují naše nároky. Ti kluci buď studují, nebo pracují. Ti, co chodí do práce, na všechny tréninky nedorazí. V áčku ale převládají studenti, mají čas soustředit se na hokej. Začali jsme s dvoufázovými tréninky, dřív měli dva a půl tréninku týdně. Přesto všechno je docházka v pohodě, na každém tréninku máme minimálně dvacet hráčů.“

Jelikož Most nemá hned teď postupové ambice, orientujete se hodně na to, abyste zvedl hráče čistě po individuální stránce? S tím, že někoho vytáhnete do profi hokeje?

Přesně o tom se s klukama bavíme, chceme je někam posunout. Určitě tu jsou hráči, kteří mají na vyšší soutěž. Teď jde o to té šanci všechno podřídit. Musí chtít i sami za sebe.“

Tohle všechno vyhlíží jako dlouhodobý proces. Máte v hlavě, že v Mostě zůstanete delší dobu a pořádně to tu nastartujete, anebo pořád věříte v práci v nejvyšších patrech?

„Uvidíme. S Vláďou Kubíkem, který tu hokej vede, jsme domluveni, že v případě dobré nabídky bych mohl jít, ale teď to neřeším.“

Řeknu to blbě, ale nechcete shnít v Mostě, ne? Anebo si říkáte: hokej jako hokej…