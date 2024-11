Hala duchů v Helsinkách: Finové kvůli Rusům bez domova, zkouší je vyštípat

PŘÍMO Z HELSINEK | Byla finskou chloubou a hostitelkou čtyř hokejových šampionátů. Hartwall Arena, dnes již oficiálně Helsinki Halli. Od března 2022 stavba duchů, kam nesmí ani první část podniku Euro Hockey Tour. Do hlavního města se ostatně turnaj letos vrátil po třech letech, avšak do zhruba dva a půl kilometru vzdálené Ice Hall, která nedosahuje takové kapacity ani přepychu. „Když jsme se s kluky bavili, nechápou, proč situace došla do bodu mrazu,“ přiblížil útočník tamního IFK Petr Kodýtek.