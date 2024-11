Suchý byl legenda, vnuk válí za Maďary. Chytil jsem druhý dech, říká

Do extraligy nakoukl v Chomutově, devět sezon působil v první lize. Před rokem obránce Šimon Szathmáry zamířil do maďarského Miskolce a už debutoval za tamní reprezentaci. Z někdejšího Uherska pocházel pradědeček jeho otce. Sám se narodil v Havlíčkově Brodě a děda z matčiny strany byl Jan Suchý, na přelomu 60. a 70. let jeden z nejlepších beků v Evropě.