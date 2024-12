Bizarní bitka. Otec proti synovi! Manželka: Vánoce by měly být zábava

Nečekaný pěstní souboj se uskutečnil ve třetí třetině sobotního utkání SPHL mezi Langham Vikings a Perdue Pirates. Otec Chris Ewen a syn Tyler Dreiger uprostřed pásma shodili rukavice a v momentě se do sebe pustili. Není úplně jisté, proč mají členové rodiny odlišné příjmení, Dreigerův tým měl ovšem potvrdit, že jsou legitimní příbuzní.

Zatímco sudí nechali rodinné rvačce volný průběh, oba aktéři si na hřišti vraceli jednu ránu za druhou. Z bitky odešel vítězně Ewen, který potomkovi nejprve stáhl helmu a následně ho i povalil na led. S Driegerem následně dostali od rozhodčích trest pět + deset minut.

Záznam bitky se nyní každopádně stává čím dál větším hitem internetu. „Takže druhé kolo na vánoční večeři?“ ptali se zástupci podcastu Monday Nooner na síti X, kde video sdíleli. Velmi zajímavé sváteční ráno očekává také populární hokejový kanál B/R Open Ice, stejně jako řada pobavených fanoušků. Přirozeně se ale našli i lidé, kteří nepochopili, jak se mohli táta se synem na hřišti bezhlavě seřezat. „Odpad,“ napsal nejeden z kritiků.

Vše ovšem nasvědčuje tomu, že nešlo o žádnou při v rodině. Na bitce se měli domluvit, aby rozproudili atmosféru poté, co Langham na hřišti vedoucích Pirates prohrával o propastných 16 gólů. Na Instagramu to potvrdila Ewenova manželka. „Po zápase si dali drink. Bylo to jen proto, aby rozpálili halu, a fungovalo to,“ napsala Ashley Ewen. Na sociální síť si navíc přidala příspěvek s fotkou obou hráčů před zápasem a video s rvačkou s popiskem: „Vánoce by měly být zábava.“

S jejím tvrzením nepochybně souhlasí desetitisíce sledujících, kteří si video již pustili. A jejich počet dál roste.