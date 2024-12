Trávníček o titulu Litvínova: Neměli jsme nejsilnější tým. Rulík inspirací?

Od nečekaného a prvního litvínovského titulu brzy uplyne deset let. Právě letos by Severočeši na historický úspěch mohli navázat, když patří ke špičce extraligové tabulky a vklínili se mezi giganty ze Sparty a Pardubic. Tehdejším kapitánem Litvínova byl Michal Trávníček, jenž za Vervu odehrál přes tisíc zápasů a patří k absolutním legendám klubu. Dnes trénuje druholigový Děčín a při ohlédnutí za tehdejším titulem si jen odfrkne: „Utíká to rychle.“

Litvínov z nejvyšší soutěže nikdy nesestoupil, ale titul za celou dobu získal jediný. A pár let to zase trvalo, než od mistrovského roku 2015 opět začal patřit ke špičce soutěže. „Po deseti letech jsou to stále krásné vzpomínky, s naší partou jsme, dá se říci, pořád v kontaktu, takže na tohle se jen tak nezapomíná,“ říká Michal Trávníček.

Na konci října 2013 Litvínov po trenérské dvojici Rosol – Jeřábek nahradili Radim Rulík a Miloslav Hořava. S nimi přišel senzační titul. Jak jste onehdy tuto změnu na lavičce vnímali?

„Přišli v půlce sezony 2013-14. Cesta za titulem vlastně započala jejich příchodem. Už ve zbytku předešlého ročníku jsme sahali po předkole play-off. Rozhodovalo se v posledním zápase základní části na Slavii, měli jsme stejně bodů, prohráli jsme až na nájezdy, což rozhodlo o našem nepostupu. Tím jsme se nastartovali, v následném play-outu jsme všechno vyhráli a v další sezoně jsme v naší práci pokračovali, což nakonec dopadlo titulem.“

Měli jste tehdy skutečně kádr, který by mohl pomýšlet na ligové zlato?

„Myslím si, že nejsilnější hráčský kádr za dobu, co jsem byl v Litvínově, to nebyl. Měli jsme tam spoustu hráčů, kteří byli