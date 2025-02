V Globenu se sešly švédské a finské hvězdy. Hubený Eliáš vzal Tlustého

PŘÍMO ZE STOCKHOLMU | Kde se vzal, tu se vzal Patrik Eliáš. Ve stockholmské Avicii Areně se v pátek odpoledne vynořila legenda New Jersey Devils, jež stala se součástí exhibice švédských a finských hokejových kapacit. Ty vyplnily páteční program před víkendovými bitvami Švédských her.

Za spoluhráče měl Jarriho Kurriho či Esu Tikkanena. A také Jiřího Tlustého. Od pořadatelů charitativní akce, jejíž výtěžek putoval nadaci ikonického Börje Salminga, dostal Patrik Eliáš úkol sehnat hokejové osobnosti z Česka, případně Slovenska. V plánu měl větší delegaci, okolnosti však byly proti.

S paní si udělal privátní výlet na sever. Po Kodani navštívili švédskou metropoli a výjimečnou budovu. „Hlavním důvodem je podpořit Salmingovu nadaci, proto jsem tady. Vůbec jsem neváhal a jsem rád, že tu z Čechů nejsem sám. Takže Finsko proti Švédsku plus my dva. Těším se, že vyjedu na led s takovými borci, jako jsou Kurri, Tikkanen, na druhé straně Mats Sundin a další esa,“ pravil Eliáš.

Z dalších hvězd to byli například Henrik Zetterberg, Nicklas Lidström či Henrik Lundqvist. Eliáš proti nim roky nastupoval v NHL. Tvrdý oříšek ti nepoddajní Švédové… „Se Švédy a s Finy se mi vždycky hrálo dobře, ale proti nim to bylo pokaždé horší,“ usmívá se. „Třeba Sundin byl naprosto výjimečný. Silový, přitom velmi technický hráč, jedinečný. Doslechl jsem se, že každý pátek chodí hrát s veterány a je mezi nimi nejlepším hráčem. Je to v něm, hokejovost a chytrost v sobě vždycky měl. Vůbec všichni Švédové v NHL byli hráči na vynikající úrovni. Uměli zkombinovat to nejlepší z hokeje.“

Lákal i další Čechy a Slováky

Pozvánka od organizátorů jej hodně potěšila. Dostat se napřímo k souboji severských ikon, to už se cení. „Když mi zavolali z asociace NHL Alumni, vůbec jsem neváhal. Termínově mi to dávalo smysl, měl jsem čas. Kluky ze severu jsem jako spoluhráče měl rád, z respektu k jejich kariérám, k tomu proč jsme tady, jsem absolutně neváhal. Je jen trochu škoda, že nás z Česka nepřijelo víc. Ale kluci, co ještě chodí hrát, mají různé povinnosti. Snažil jsem se získat Roberta Reichla, ale s Litvínovem už jsou v tréninkovém procesu. Mohl to však spojit, když má na Švédských hrách kluka,“ zmínil syna Kristiana, jenž má kabinu v Avicii Areně jen pár metrů od těch „exhibičních“.

Hubenému Patriku Eliášovi nakonec vyšel tah s Jiřím Tlustým, jenž v minulosti hrával stejně jako Börje Salming za Toronto. „Měl jsem předjednané kluky ze Slovenska, ale shodou okolností mají v sobotu svoji exhibici. Škoda, nedali by to časově. Nebýt toho, mohlo přijet dalších pět až deset hráčů.“

Osmačtyřicetiletému Eliášovi to na ledě klapalo, fyzičku má stále výbornou, udržuje se. Ale nebyl sám v šatně. „V té švédské jsou jeden jak druhý, pořád perfektně připravení. Ti to musejí mít v krvi, neztrácí nic z minulosti.“

Po exhibici se na hotelu uskutečnila tradiční „beseda do sportu“. S tradičním očekáváním toho, že Finové protáhnou debatu do ranních hodin. Patrik Eliáš v sobotu po poledni odlétá zpátky do Prahy.

Z domova bude sledovat 4 Nations Face-Off, turnajový svár Kanady, USA, Finska a Švédska. „Mluví se o tom různě, ale já se těším. Chci vidět porovnání nejlepších s nejlepšími z NHL v barvách jejich země. To je vždycky jiné než na klubové úrovni.“