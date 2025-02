Nový Globen schytává i kritiku. Za dvě miliardy přišel stadion o své kouzlo

PŘÍMO ZE STOCKHOLMU | Ikona Stockholmu je už pár dnů otevřená, po víkendovém představení hudební show Kit On Ice se do ní nahrnuli hokejisté včetně českého týmu, aby tu sehráli Švédské hry. Což přinutilo stockholmská média, aby se zamyslela nad nákladnou rekonstrukcí Globenu, oficiálně Avicii Arenou. Vše je hezčí, modernější, voňavější, ale jak píše Patrik Brenning z listu Aftonbladet , bílá koule ztratila svou DNA, své osobité kouzlo.

Kdo má rád sentiment, pro něj se někdejší Globen vytratil v úpravách. Strop byl o desítky metrů snížen kvůli lepší akustice, červené sedačky byly vytrhány a nahrazený pohodlnějšími černými. Na oko i na poslech hezké, jen už to prý není ono a jako dřív. Jako 35 let dozadu.

„Globe už není glóbus,“ píše Brenning ve svém komentáři. „Místo toho nad námi visí tmavý strop, který má vytvořit intimnější divácký zážitek a silnější atmosféru. Zkušenost je skutečně taková, že aréna lépe zachycuje zvuk diváků, ale zároveň nemohu zdůraznit monumentálnost této změny u něčeho tak ústředního a zásadního, čím Globen ve skutečnosti je. Protože Globen není jen hokejová aréna, zážitkové centrum nebo ikonická budova. Je to součást stockholmské identity, součást nás zdejších obyvatel.“

Aréna, postavená v roce 1989 se stala evropským hitem, zároveň ukázkou odvahy a schopnosti Švédů prorazit se silnou vizí, do té doby nemyslitelnou. Seveřané byli na svůj Globen náležité hrdí.

„Budova dostala první obrysy na ubrousku jednoho večera v restauraci Biffi na Artillerigatanu. Od rozhodnutí, jak bude vypadat a k realizaci počátku stavby uběhlo jen několik měsíců, aby se narychlo dokončila pro mistrovství světa v hokeji v roce 1989. Okamžitě se stala tak slavnou, že ji v Göteborgu začali závidět.“

Exkluzivní salonek, exkluzivní bar, exkluzivní salonek

To už je prý pryč, protože signifikantní záležitost – vysoký strop s připomínkou chrámu byl schován. „Navenek je Globen stále zeměkoulí, ale něco se stane s jeho důvěryhodností, pokud vnitřek přestane odpovídat vnějšku. Budova se stává kulisou. Trik na oko, vytvářející očekávání, jež už není naplněno,“ píše se v komentáři.

Výrazů jako úžasný a jedinečný je prý kolem nového Globenu přespříliš. „Zdá se, že žádné slovo pro designéry není důležitější než slovo exkluzivní. Exkluzivní klubový salonek, exkluzivní vinárna‚ exkluzivní bar a salonek, exkluzivní bar a koktejlový salonek a exkluzivní restaurace mají přibýt během prací, které budou dokončeny až v září 2025. Jestli však něco v Globenu najednou přestává být exkluzivní, pak je to exkluzivita,“ popichuje Patrik Brenning dopad rekonstrukce, která vyšla na 800 milionů švédských korun, v přepočtu na dvě miliardy českých korun. Co se naopak líbí, to je přiblížení většiny sektorů k ledu. Hlavně místa za branou. „Je to ohromující zlepšení,“ zmiňuje.