Těžké zranění a odmítnutí v Dynamu... Teď si Turena užívá hokej v Kanadě

Problémy se zády přišly u Milana Tureny při přechodu do dorostu zdánlivě odnikud. „Nikdo neví, co byla příčina. Žádný náraz si nepamatuju. Mohla to být stresová zlomenina, asi z přetrénování, navíc jsem rychle vyrostl. Asi tři měsíce mě pobolívala záda, myslel jsem, že je to skřípnutý nerv,“ vzpomíná dnes devatenáctiletý útočník.

I přes návštěvy fyzioterapeutů se bolesti nezmenšovaly. „Když už mi začaly brnět i nohy a vystřelovalo to až do kotníků, táta mě odvedl k primáři Brožovi v pardubické nemocnici. Šel jsem na magnetickou rezonanci a tam se zjistilo, že mám popraskané dva bederní obratle a u jednoho chyběly asi tři milimetry, aby praskl a přejelo mi to míchu,“ popisuje Turena hrůznou diagnózu.

Přišlo období léčby. „Nejhorších šest měsíců života, kdy jsem nemohl dělat žádnou fyzickou aktivitu. I ve škole jsem musel při hodinách stát, abych to nepřetěžoval. Ale pan primář Brož mě zachránil od vozíku. Zachránil mi kariéru i nohy,“ dodává bývalý hráč Dynama.