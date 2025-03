Bývalý šéf hokejové mládeže v USA: Už jsme nechtěli být za Čechy a Slováky

US Hockey šlape. Američané ovládli nedávný turnaj 4 Nations Face-Off a předváděli útočný hokej plný rychlosti, agresivního napadání, důrazných osobních soubojů, skvělých individuálních dovedností a jistoty v brance. Jak vypadá program rozvoje hokeje v USA a jak je důležité začít úplně od podlahy, od nejmenších dětí, na to jsem se ptal Kevina McLaughlina. Dlouholetý šéf rozvoje tamějšího mládežnického hokeje nedávno přešel nastartovat hokej ve Velké Británii.

Co stojí za americkým úspěchem? V posledních letech vozí ze světových šampionátů U18 a U20 medaile jako nikdo jiný. A-tým, většinou velmi mladý, sbírá na MS bronzové medaile každé tři roky. V NHL se počet hokejistů narozených a vychovaných v USA každým rokem zvyšuje, momentálně je to 29,1 procenta hráčů a silně dotahují doposud dominující Kanadu. Prestiž si ve výchově talentů pro NHL získal unikátní program NTDP (National Team Development Program). Vedle toho chrlí skvělé hokejisty pro NHL i americké univerzity, a to s vysokoškolskými diplomy.

V našem rozhovoru jsme se zaměřili na dvě oblasti. První je rozvojový projekt, nazvaný ADM. Pojednává především o nejmladších věkových kategoriích od 6 do 14 let. Zde byly učiněny razantní kroky, lídři US Hockey přístup k nejmladším kategoriím totálně přetvořili, zjednodušili a zpřesnili. Méně tlaku a krátkodobých výsledků, ale postupný, dlouhodobý rozvoj hráče. Určujícím kritériem je kvalita tréninkového procesu, rozvoj dovedností a hry. Druhou oblastí je kategorie Excelence (NTDP), výchova hráčů pro reprezentace s konkrétním programem pro národní týmy, zejména U17-18.

Kevine, i v Evropě jsme zaznamenali, že v minulosti spousta malých dětí začala s hokejem, ale hodně brzy se z ledu vytratila až polovina z nich. Bylo to tak i v Americe?

„Před deseti lety jsme provedli hlubokou analýzu a bylo tomu skutečně tak. Asi 20 procent dětí nechalo hokeje hned po prvním roce a procento narostlo v dalším roce jejich věku už na 43 procent. V jedenácti letech už přestalo hrát hokej 60 procent z nich. Postavili jsme množství zimních stadionů, protože nastal boom a všichni chtěli hokej hrát. Ale za pár let zely zimáky prázdnotou. Jen na příspěvcích od rodin jsme ročně ztráceli téměř milion dolarů. Musím ještě poznamenat, že úbytek sportujících dětí nebyl jen problém hokeje. Týkal se všech sportů. Tady bylo neskutečně důležité informovat rodiče, působit na ně kvalitní a přehlednou osvětou a pracovat s nimi. A některé z nich postupně získávat pro práci v klubu.“

USA Hockey dlouho neměl úspěchy na MS napříč všemi kategoriemi.

„Je to tak. My jsme se nevešli ani do top šestky ve světovém žebříčku a předběhly nás všechny tradiční hokejové země, včetně Česka i Slovenska. To jsme už dál nechtěli skousávat. Říkali jsme si: co se stalo? Rozhodli jsme se, že postavení hokeje v USA zásadně zlepšíme. A to navzdory tomu, že hokej není v Americe zdaleka mezi nejpopulárnějšími sporty. Před námi je americký fotbal, basketbal, baseball i evropský fotbal. Mimochodem, ten hraje víc než 25 milionů dětí.“

Jaké jste učinili kroky k tomu, aby se situace zlepšila?

„Iniciovali jsme uspořádání velké konference pod křídly USOC, Olympijským výborem USA. Následně vznikala na USA Hockey oddělení zabývající se dlouhodobým rozvojem (ADM), propagací a nábory. Najali jsme regionální trenéry, kvalitní trenéry - absolventy NCAA. Důležité bylo, že tito trenéři měli velmi dobrou reputaci v hnutí a respekt. Podpořili jsme rozvoj na pozicích rozhodčích. Dnes je tomu přesně deset let, co Olympijský výbor USA nový program adoptoval a napříč celými Státy rozběhl. V té době to byl revoluční koncept, ale schválení ADM udělalo velké věci pro americký hokej a americký mládežnický sport jako celek.“

Kevine, můžete stručně představit, co ADM model znamená?

„ADM je americký program rozvoje hráčů, založený na principech dlouhodobého rozvoje sportovců (LTAD - Long Term Development Program), postavených na sportovních vědách, tělesné výchově a cílených trénincích rozvoje dětí. Zahrnuje také nesportovně specifické a sportovně specifické osvědčené postupy z hokejových zemí po celém světě, ale s velmi americkými praktickými rysy. Prostě jsme do našich tréninků zakomponovali to nejlepší z Kanady, Švédska, Česka či Finska.“

Zařadili jsme hru s lehčími puky

Co jste změnili v programu výchovy nejmenších dětí?

„Hodně práce jsme vykonali směrem k náborům nových dětí, velmi úspěšný je program ,Vyzkoušej si hokej zdarma‘. Naprogramovali jsme, abychom vychovávali lepší hráče, a co je důležité, abychom je dokázali mnohem víc zaujmout, přitáhnout k pravidelnému sportování a u hokeje udržet. Ne, abychom nadále trénovali děti, jako trénují dospělí. To vše je založeno na